BBB 23: Cezar Black bate recorde de Babu Santana e Gil do Vigor

Participante Cezar Black bate recorde de dois participantes icônicos do BBB; entenda

O participante Cezar Black está performando bem nos paredões e tem levado pouca porcentagem de votos do público. Inclusive, ele conseguiu bater um recorde do programa de outros participantes bem conhecidos, Babu Santana, dos BBB 20, e Gil do Vigor, do BBB 21.

Após conseguir ficar na casa depois do último paredão com 0,76% dos votos, o enfermeiro bateu o recorde do ator e do economista. Isso porque, ele conseguiu três berlindas com porcentagem abaixo de 1%.

Nos outros dois Paredões, Cezar Black recebeu porcentagens mínimas - a menor de todas ficou em 0,61% e a maior em 0,83%.

Gil do Vigor também recebeu porcentagens baixíssimas em dois dos Paredões que enfrentou durante sua estadia no BBB 21. Na berlinda que competiu ao lado de Fiuk e Viih Tube, ele recebeu apenas 0,71% e, no Paredão que enfrentou com Karol Conká e Arthur, recebeu apenas 0,29% dos votos, a menor porcentagem de todas as edições até o momento.

Babu Santana não ficou atrás e, dos Paredões com as menores porcentagens da história de todos os programas, o ator esteve no Top 5 dos menos votados. Ele recebeu apenas 0,47% dos votos na berlinda que enfrentou com Thelma e Flayslane e 0,44% no Paredão Quádruplo que encarou com PetrixBarbosa, Hadson e Pyong Lee.

Cezar Black diz que Fred 'vai descer do salto' e revela opção de voto: ''Sai de primeira''

Após a eliminação de Larissa (24) na noite de terça-feira, 14, do BBB 23, Cezar Black (35) e Gabriel Santana (23) conversaram sobre as movimentações no jogo.

Durante papo na madrugada, na academia, Black não escondeu a vontade de disputar a próxima liderança, já que foi vetado das últimas provas, e revelou em quem pretende votar no próximo paredão do reality show: Bruna Griphao (23) ou Fred Desimpedidos (33).

"Eu colocaria a Aline, porque eu sei que o Fredinho é um voto em comum do quarto. É um lugar onde eu acho que todo mundo consegue votar nele. A Aline eu sei que não é", discordou Gabriel do brother.

O enfermeiro questionou se Marvvila votaria em Fred por agora, mas o ator diz que não sabe. Na sequência, Cezar concordou que Aline Wirley também é uma boa opção de voto, mas afirmou que Bruna tem que disputar uma berlinda primeiro. "A Bruna tem um gênio, um temperamento mais difícil, mais explosivo. Então eu acho que ela pode ser uma pessoa que saia se for de primeira", opinou o baiano. Leia mais aqui.

Confira:

Sobre sister, Cezar revela: "Sai se for de primeira"



Vem espiar de quem ele está falando https://t.co/d8uybV1sEV#BBB23#RedeBBBpic.twitter.com/XXuk5rN78X — Big Brother Brasil (@bbb) March 15, 2023