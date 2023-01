BBB 23: Caio Afiune alfineta os participantes da Pipoca: "Eu fui raiz"

Caio Afiune brincou sobre os anônimos do BBB 23 acumularem milhares de seguidores antes de entrar no programa

O ex-BBB Caio Afiune (34) compartilhou nas redes sociais um vídeo alfinetando os participantes do grupo Pipoca do BBB 23.

O fazendeiro brincou com os participantes anônimos que entraram acumulando mais de 700 mil seguidores.

"É moçada, pipoca com 800 seguidores, nome no Serasa, 28 cheques devolvidos, fora os protestos, não temos não viu! Esse marco ninguém tira de mim! Eu fui um Pipoca raiz e quis sacudir mesmo! E vocês, o que estão achando dos novos pipocas?!", disse.

Caio relembrou o anonimato que mantinha antes de entrar no programa e repetiu o questionamento na legenda.

Nos comentários, seus seguidores interagiram com a brincadeira e responderam com criatividade. A sua esposa, Waleria Motta (34) escreveu: "Um pipoca raiz, temos aqui".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Caio Afiune (@afiune_caio)

O que é preciso para entrar no BBB? Entenda processo acirrado de inscrição

"Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer... O que você faria? Aonde iria chegar?". É assim que a canção Vida Real do cantor Paulo Ricardo (60) eternizou a abertura do BBB.

Por 23 edições, o reality show da Rede Globo fez o público brasileiro vibrar na torcida e sonhar em entrar na casa mais vigiada do país. Mas como é feito o processo acirrado das inscrições?

Os interessados, entre 18 e 70 anos, devem então responder a um formulário no site Gshow, que conta com cerca de 80 perguntas. Depois, ainda precisarão enviar fotos e vídeos para a produção analisar.

É necessário informar qual região do Brasil mora; responder ao questionário (sendo que as respostas não podem ser alteradas posteriormente); enviar de três a dez fotos de si mesmo, recentes, coloridas e visíveis; informar quais são seus perfis nas redes sociais, sendo que é preciso ter, no mínimo, cinco fotos visíveis publicamente; e, por fim, enviar um vídeo de cinco minutos, de conteúdo livre.