BBB 23: Bruno, da Pipoca, revela como é a sua personalidade

Integrante da Pipoca, Bruno diz como será dentro do jogo: 'Vou incendiar aquela casa, ser jogador raiz'

O novo integrante do Grupo Pipoca é Bruno, que é atendente de farmácia. Ele tem 32 anos e é natural de São José da Lage, em Alagoas. Ele tem um ótimo relacionamento com os pais e mora com eles até hoje. Ele quer mudar de vida e diz que não nasceu para ser cidadão pacato do interior, mas para brilhar.

Ele contou que é agitado, ouve música alta, se estressa rápido, é extrovertido, transparente e muito competitivo. Ele contou que é 8 ou 80 e que não há lugar para gente mesquinha e preconceituosa, e que bate em frente por isso.

Ele não tem problema em se expor no Big Brother Brasil. Bruno quer entrar no programa para jogar e não tem medo de mudar de lado, porque não quer ficar no grupo que está perdendo. “Não nasci à toa, quero brilhar. Vou incendiar aquela casa, ser jogador raiz”, contou.