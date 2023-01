BBB 23: Brunna Gonçalves lembra da época da xepa: "Passei fome"

Acompanhando tudo o que acontece no BBB 23, Brunna Gonçalves aproveitou para lembrar da sua época de confinamento

Brunna Gonçalves (31) está de olho em tudo o que acontece no BBB 23. Ela tem acompanhado o reality e compartilhado suas experiências dentro da casa, nem todas, porém, muito boas.

Enquanto via os brothers guardando as compras que fizeram, a dançarina lembrou do seu período na xepa e revelou que chegou a passar fome na segunda semana de confinamento.

“A minha segunda semana de xepa, foi a minha pior de todas. Semana que vem, vocês tomem cuidado porque eles vão aumentar o preço. Ai gente, tomara que vocês não passem fome como eu passei. A segunda semana foi babado, eu fui dormir com fome. Tomara que fiquem bem”, declarou.

Nem tudo, no entanto, foi ruim na xepa. Brunna confessou que sente saudade da rapadura -- a única sobremesa disponível para os participantes que estão do lado mais pobre da casa. “Olha a xepa, gente! A única coisa que eu sinto falta aqui fora é a rapadura”, disse.

Aline Wirley e Bruno Gaga são os novos anjos do BBB 23

A primeira Prova do Anjo do BBB 23 aconteceu na tarde deste sábado, 21. Os vencedores foram Aline Wirley (41) e Bruno Gaga (32).

A prova consistia em habilidade e estratégia e foi chamada de BBB Pong. Primeiro, as duplas tinham de conquistar bolinhas, havia duas chances.

Um da dupla subia em um pedestal e jogava a bolinha para a dupla, que deveria pegar com um puçá, uma espécie de rede.

Depois, a dupla deveria acertar as bolinhas que conseguiu pegar, até duas, no cesto com a foto das duas pessoas que gostaria de eliminar.

Caso alguém acertasse no cesto de outra dupla sem querer, valia. Três bolinhas no cesto causava a eliminação da dupla. A última dupla a ser eliminada seria eleita anjo.