BBB 23: Brunha Griphao fala sobre sentimentos de Gabriel Santana por ela: “Apaixonado”

Nesta quarta-feira, 22, Bruna Griphao comentou com sisters do BBB 23 sobre os sentimentos que Gabriel Santana tem por ela.

O ator já havia se declarado para ela em uma festa e ela o rejeitou. Logo após o ocorrido, Gabriel chorou com Márvvila.

Nesta quarta-feira, Bruna foi ao banheiro e se deparou com Sarah Aline e Márvvila lá. E Gabriel foi o tema da conversa.

“Tá cansada das mentiras do Gabriel? E as verdades?”, perguntou Sarah Aline com cara de desconfiada. E Bruna tentou despistar: “Não tem nenhuma verdade, vocês estão viajando”.

O trio caiu na risada e Márvvila brincou: “E se vocês viajarem juntos?”. Sarah aproveitou para deixar claro: “É brincadeira, tá? Se você quiser que a gente pare, a gente vai parar”.

“Eu gosto muito muito dele, ele tem sido muito importante pra mim aqui”, declarou Bruna. E Sarah ponderou: “Mas talvez ele não interprete esse lugar”.

Bruna, então, refletiu: “Eu não acho que seja tudo isso também. Acho que foi uma coisa meio supervalorizada. Mais uma vontade. Eu não acho que ele está apaixonado”. Sarah, por fim, concordou com Bruna e disparou: “Paixão é muita coisa”.

