BBB 23: Sem saber da repescagem, Domitila choca ao sentir presença de ex-brother

Sensitiva do BBB 23! Domitila surpreende ao notar presença de ex-brother que está confinado na Casa do Reencontro

Domitila Barros (38) deixou o público do BBB 23 chocado com sua sensibilidade aflorada! A modelo surpreendeu ao revelar que sentiu a presença de um antigo aliado, Fred Nicácio (35), na casa mais vigiada do Brasil durante a madrugada desta quarta-feira, 22, sem saber que o doutor está confinado e disputa uma vaga para retornar ao reality.

Após a eliminação de Fred, Domitila foi conversar com Aline Wirley (41). As duas comemoraram a estadia da modelo no reality e a ex-Rouge até cantou para Domitila, que ficou visivelmente emocionada com a letra de uma canção. Depois, ainda durante o bate papo, a ativista disse que estava sentindo muito a presença de Fred Nicácio.

Enquanto isso, o doutor passa uma temporada na ‘Casa do Reencontro’ e pode retornar para o BBB 23 na próxima quinta-feira, 23, se essa for a decisão do público, que definirá a repescagem de dois eliminados do reality. A equipe de Domitila viu a sensibilidade da sister como um sinal e já declarou apoio ao médico nas redes sociais.

Durante a madrugada, em uma conversa linda com Aline, Domi disse que está sentindo muito a presença do Dr. Fred. Vamos votar farinhas, esse encontro precisa acontecer, participem dos mutirões no perfil do @NicacioFred, pra cima! #VoltaFredpic.twitter.com/JjqSR42V7U — Domitila Barros 🦁 (@domitila_barros) March 22, 2023

No Twitter, vários internautas comentaram sobre os dons de Domitila: “Votando, o reencontro deles será lindo”, um seguidor declarou apoio ao médico na repescagem. “Domi tá com o seu poder de bruxa muito aflorado”, disse outro. “Nossa sensitiva”, elogiou mais um. “Passada com a energia da Domi”, uma admiradora se espantou.

Fred Nicácio chora ao fazer oração após desabafo na Casa do Reencontro

Enquanto isso, na Casa do Reencontro, Fred Nicácio está bastante abalado por se encontrar com alguns dos eliminados do BBB 23. O médico desabafou com Larissa e disse que era difícil estar perto de algumas pessoas, a ex-sister concordou e os antigos rivais deixaram as diferenças de lado para trocar confidências. Em seguida, ele desabou no choro enquanto fazia uma oração e se preparava para dormir.