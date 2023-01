BBB 23: Bruna Griphao vira meme e é comparada com Lucas Bissoli, do BBB 22

Internautas atualizam meme de Lucas Bissoli, o Barão da Piscadinha, no BBB 22, após reação engraçada de Bruna Griphao durante prova no BBB 23

A atriz Bruna Griphao (23) agitou as redes sociais nesta terça-feira, 17, com uma reação durante a prova de imunidade do BBB 23 que durou mais de 12 horas!

Em determinado momento da disputa, uma expressão da artista acabou viralizando e gerou piadas e memes. A loira chegou a ser comparada com Lucas Bissoli, o Barão da Piscadinha do BBB 22.

A internet não perdoou e os internautas se divertiram com a expressão de Bruna durante a prova de imunidade no reality. Vale destacar que a dupla vencedora da disputa foi Fred e Ricardo, garantindo mais uma semana no confinamento.

"Bruna Griphao ia amar conhecer Lucas Bissoli", "Bruna tá só o Lucas", "Meme atualizado com sucesso" "A história se repete", "Mesma energia. Lucas e Bruna, separados por uma edição", disseram alguns seguidores.

Confira as reações dos internautas:

Bruna Griphao ia amar conhecer o Lucas Bissoli #BBB23pic.twitter.com/dpt3EvPQOs — (@jhonvixtor) January 17, 2023

a frase “te vi no rolê me assusta” porque geralmente eu tô igual a bruna griphao: #BBB23pic.twitter.com/UfAZahZmGA — daniel (@daneldix) January 17, 2023

a bruna griphao não apenas parece com a fuga das galinhas como parece EM QUALQUER SITUAÇÃO #BBB23pic.twitter.com/WJ0hvihZJ1 — Dudu (@oeduardovictor) January 17, 2023

Ex-affair de Bruna Griphao comenta sobre a atriz no BBB 23

O ator João Guilherme (20), filho do cantor Leonardo (59), usou as redes sociais para falar sobre a participação de sua ex-affair, Bruna Griphao, no BBB 23.

Na manhã desta terça-feira, 17, o jovem declarou sua torcida para a atriz, com quem viveu romance no início do ano passado, e comentou sobre o comportamento dela no confinamento. Ao lado de Larissa, no momento, Bruna está disputando a primeira Prova de Imunidade do programa. "To meio que amando/preocupado com a Bruna nesse #BBB23. Amém que vai dar certo", escreveu João Guilherme no post em seu perfil no Twitter.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!