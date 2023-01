BBB 23: Prova de imunidade chega ao fim após 12 horas; Confira a dupla vencedora!

Dupla Fred e Ricardo levou a melhor na disputa final da Prova de Imunidade do BBB 23 contra Bruna Griphao e Larissa

Após mais de 12 horas de disputa, Fred (33) e Ricardo foram os últimos a deixarem a prova de imunidade no BBB 23.

A dupla garantiu mais uma semana na casa mais vigiada do Brasil após venceram a competição contra Bruna Griphao (23) e Larissa.

Ao retornarem para a casa, os dois comemoraram muito a conquista e se emocionaram bastante ao vencerem a primeira prova do reality show.

MC Guimê e Tina queimaram a largada e foram os primeiros eliminados nos primeiros minutos da prova. Na sequência, Cristian e Marvvila também saíram, e ao lado da primeira dupla, não disputarão a Prova do Líder.

Cezar e Domitila foram a terceira dupla a deixar a prova. Depois deles, Bruno e Aline Wirley também se despediram da imunidade. Amanda e Antonio 'Cara de Sapato' Jr, Marília e FredNicácio, seguidos por Paula e Gabriel, foram eliminados e retornaram à casa. A dupla Gustavo e Key Alves deixou a disputa com mais de 7 horas de prova. Em seguida, Gabriel Santana e Sarah Aline também saíram da prova.

Confira a comemoração de Fred e Ricardo após vitória na prova de imunidade:

BBB 23: primeiro paredão terá quarto secreto e duas etapas

A noite de estreia do BBB 23, da Globo, já trouxe uma revelação sobre o primeiro paredão da temporada. O apresentador Tadeu Schmidt revelou que existirá um quarto secreto logo na primeira semana de jogo.

Durante a conversa com os brothers e sisters, o comunicador revelou que todas as dinâmicas da semana serão realizadas em duplas – que são as duplas que os internautas formaram antes do início da edição e com as quais eles já entraram na casa. Eles vão disputar a prova da imunidade, a prova do anjo, a prova do líder e também fazer a votação em dupla. Inclusive, uma dupla será eliminada.

Porém, Schmidt contou que a dupla escolhida para sair da casa não sairá do jogo de uma vez. Isso porque a dupla eliminada irá para o quarto secreto e uma nova votação será iniciada. O público vai escolher quem vai ser eliminado e quem vai continuar no jogo e voltar para a casa do BBB.

