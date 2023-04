BBB 23: Bruna Griphao vê cenas polêmicas no confinamento: ''Muitos gatilhos''

Visivelmente constrangida, a terceira colocada do BBB 23, Bruna Griphao, assiste às cenas de confusões no reality e analisa comportamento

Bruna Griphao (24), a terceira colocada do BBB 23, ficou visivelmente constrangida ao ver algumas cenas polêmicas de sua participação no reality da TV Globo, após a final do programa na noite de terça-feira, 25.

No Bate-Papo BBB com Patrícia Ramos e Vivian Amorim, a atriz assistiu às imagens de algumas confusões que protagonizou no confinamento e tentou se justificar sobre os surtos.

"São muitos gatilhos. Na vida, a gente controla, a gente tem nossa rede de apoio. Sei exatamente o que os gatilhos na casa. Mas é muito difícil lá dentro a gente não virar", disse. "Muitas vezes eu pensei: 'nossa, tinha que ter pensado antes de falar, tinha que ter feito diferente'", acrescentou a loira.

As apresentadoras também comentaram sobre a treta com Cezar Black, e a sister explicou sobre a agressividade. "Naquele dia do Black, foi por conta da Larissa. Eu tomei ar e fui. Comecei a falar um monte de coisa. A gente já tava se bicando há muito tempo. Aí eu fui pra cima", disparou.

Vivian questionou se a sister fala que não quer ver porque se envergonha dessas situações de conflito, e ela afirma que sim.

Confira:

Bruna Griphao passa mal durante a final do BBB 23

Na noite de terça-feira, 25, a atriz Bruna Griphao, grande finalista do Big Brother Brasil 23, revelou para o apresentador do reality, Tadeu Schmidt, que estava sofrendo com crise durante o 100º dia do programa.

Quando Tadeu perguntou para as finalistas como cada uma estava, a atriz aproveitou para desabafar: “Eu tô passando mal, eu tô passando muito mal, estou suando frio, estou passando mal de um jeito que eu nunca passei, passando muito mal", revelou a loira.

“Mas estou muito feliz, muito grata, muito feliz de estar com essas duas mulheres maravilhosas aqui do meu lado. Seja o que Deus quiser, o que o público quiser. Estou muito feliz e muito grata, qualquer sentimento de nervosismo e de medo não chega perto do sentimento de gratidão que eu estou sentindo agora. E é isso, amo muito vocês", completou.