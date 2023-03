BBB 23: Bruna Griphao se irrita ao ser colocada no Monstro por Ricardo

A atriz Bruna Griphao não gostou de ter sido escolhida para o castigo do Mostro no BBB 23 e questionou decisão de Ricardo

Neste sábado, 25, Ricardo ganhou o Anjo da Semana no BBB 23 e colocou Bruna Griphao e Larissa no castigo do Monstro.

Logo após a decisão do biomédico, Bruna foi para a cozinha da casa mais vigiada do Brasil bem irritada e fez desabafo com as sisters Aline Wirley, Amanda e Larissa.

“Se ele colocou a Larissa, achei que ele ia colocar o Fredão”, se referindo a Fred Nicácio que voltou ao BBB 23 junto de Larissa por conta de uma repescagem.

Larissa tentou justificar a escolha de Ricardo para Bruna: “Ele votou em quem nunca foi [para o Monstro]”.

“Mas e quem ficou três semanas lá fora?”, rebateu a atriz de novo dizendo que por conta da repescagem, Fred Nicácio deveria ter ido para o castigo.

Aline Wirley constatou que Ricardo está com o grupo do Quarto Fundo do Mar: “Ele tá fazendo o jogo dele, mas está com eles”.

A médica Amanda também opinou sobre a escolha de Ricardo: “Se ele estivesse jogando sozinho, ele deveria colocar quem estava com mais estaleca”.

E Larissa, que voltou ao jogo esta semana, comentou sobre a sugestão de Amanda: “Mas é arriscado, porque se eu tenho o poder de colocar alguém no Paredão... Mas também, ele não tem medo de Paredão”.

“Mas eu achei que se ele fosse botar você, ele botaria do Fredão. O Fredão ficou duas semanas lá fora. É o mais justo, se for botar você, botar ele também”, voltou a opinar Bruna.

Alerta!

Durante a festa que ocorreu na madrugada deste sábado, Bruna Griphao e Gabriel Santana receberam um alerta da produção do BBB 23.

Isso porque, Gabriel que já se declarou para a atriz diversas vezes, ficou pedindo incessantemente um beijo de Bruna. Por conta disso, a produção do reality decidiu intervir.