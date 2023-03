BBB23: Gabriel Santana e Bruna Griphao recebem advertência da produção após quase se beijarem

Gabriel Santana levou um ‘puxão de orelha’ da produção após ser insistente ao ter beijo negado por Bruna Griphao; veja

Mais uma vez, Bruna Griphao (24) e Gabriel Santana (23) foram protagonistas de cenas que não pegaram bem aqui fora. É que durante a festa na madrugada deste sábado, 25, a dupla exagerou na bebida e acabou passando dos limites.

Na pista de dança BBB 23, o casal surgiu em clima de romance, após ficarem conversando sobre os dois durante a noite. Ao fim da festa, Bruna ficou incomodada com a atitude de Gabriel que pediu insistentemente um beijo da atriz.

“Há quanto tempo eu estou querendo te beijar. Tudo bem, eu sou o iludido da edição”, disse ele. “Você é o safado da edição, essa é a diferença”, retrucou a atriz, mostrando que não queria se envolver em nenhum relacionamento com o brother.

Desconfortável com a situação diante do público, a produção do reality decidiu intervir e alertá-los do que estava acontecendo.

Ao verem a cena, alguns internautas se manifestaram na web: "Bruna colocou o Gabriel Santana na friendzone umas 500x, não sabe nem como mais falar com ele. Mas ele ainda insiste. E tem gente aqui shippando depois de todo histórico da menina. Ela quer seguir sozinha nesse BBB, alguém consegue entender? Enfim", comentou uma no Twitter. "Esse Gabriel Santana insiste em dar em cima da Bruna, né?", falou outro.

VEJA A REAÇÃO DA WEB SOBRE O POLÊMICO MOMENTO PROTAGONIZADO POR BRUNA GRIPHAO E GABRIEL SANTANA:

Cezar detona Bruna após retorno de Larissa ao confinamento

Enquanto conversava na cozinha, Cezar Black apontou para a cantora de pagode Marvvila e para o ator Gabriel Santana que a atriz Bruna Griphao esqueceu dos dois depois que a professora de educação física Larissa Santos voltou para o Big Brother Brasil 23.

Tudo começou quando o médico Fred Nicácio, que também retornou ao confinamento após a Casa do Reencontro, citou que Bruna nunca recebeu uma rejeição dos confinados: “Ela nunca recebeu um voto. Ela só vai para o paredão pelo líder, ela não vai pela casa”, disse.