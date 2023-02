BBB 23: Bruna Griphao recebe punição pesada após dormir demais

Bruna Griphao perdeu 500 estalecas após descumprir regra do BBB 23

Bruna Griphao (23) não amanheceu muito disposta nesta quinta-feira, 2. Mesmo com os despertadores da casa, a loira teve dificuldades para acordar e descumpriu uma das regras do BBB 23: gravar seu Raio-X matinal, vídeo de um minuto que funciona como um diário para atualizar os espectadores sobre a sua estadia na casa de forma privada, no confessionário.

Os vídeos precisam ser gravados por todos os participantes entre as 9h e às 10h, com contagem regressiva nos telões para que os brothers não percam o horário. Após o erro, a produção do reality não pegou leve e descontou 500 estalecas da atriz, que reagiu assim que viu o aviso nos telões da casa: “Que merda”, exclamou Bruna.

A infração é considerada grave e prejudica Bruna e seus aliados, já que as estalecas do grupo são reunidas para comprar alimentos e outros itens na casa. Além disso, o 'dinheiro', do reality, também pode ser utilizado para garantir o ‘Poder Coringa’, que é leiloado semanalmente e protege o brother que mais oferecer estalecas.

Bruna Griphao e Sarah aconselham Ricardo após discussão com Key Alves

Fortes emoções! Key Alves (23) e Ricardo (30) tiveram uma discussão acalorada, após a jogadora de vôlei acusar o brother de furar a fila do banheiro. Irritado, o biomédico foi aconselhado por Sarah (25) e Bruna Griphao a se acalmar. Entenda a briga!

“Você contou lindamente para a gente o que estava pensando da situação, mas na hora que você está bravo e precisa expressar isso, você atropela. Você perde a credibilidade. Não

pela forma como você falou, mas pela confusão que ficam as palavras", Sarah aconselhou.

“Exatamente isso que ela falou. Acalmar suas ideias, respira, pensa e pontua. E quando você tem argumentação com a pessoa, com educação, fica muito mais fácil... Quando tem duas pessoas discutindo, ninguém escuta ninguém. É sobre provar o ego. Eu não acho que você esteja completamente errado, mas tem que saber reagir.”, concordou Bruna.