BBB 23: Bruna Griphao é incoerente? Entenda comportamento da sister no reality

Especialista em comunicação analisa discurso de sister emparedada e avalia ações no BBB

Seja para se denfender em um Paredão ou para responder os adversários durante o Jogo da Discórdia, o discurso dos confinados no BBB sempre é um ponto de atenção do público e dos próprios jogadores, que costumam procurar incoerências dentro do reality e até mesmo o desalinhamento entre as falas de ações. Fran Rotaro, especialista em comunicação, analisou alguns discursos dos brothers durante a 23ª edição do programa, veja a seguir.

A especialista pontua que prestar atenção no que se fala e faz é extremamente necessário em um programa como o BBB, já que os confinados são vigiados 24h do dia pelas câmeras --e consequentemente pelo público. "O que vemos também no BBB são pessoas que falam e agem de maneiras antagônicas, e muitas vezes elas não percebem esse contraste, só notam quando são advertidas por alguém, o que normalmente é recebido com espanto."

Segundo Rotaro, este é o caso de Bruna Griphao, participante do grupo Camarote da edição. A atriz costuma aconselhar e pedir que os participantes aceitem os apontamentos feitos durante os Jogos da Discórdia, mas não recebe bem as críticas que são dirigidas a ela, e costuma rebater com xingamentos e brigas, como já aconteceu com Ricardo Alface, por exemplo.

"Os xingamentos são uma fragilidade da pessoa que xinga, é uma forma dela se blindar a respeito de qualquer problema que possa chegar nela. Uma pessoa assim, muito agressiva com as demais, tem uma enorme dificuldade em manter relacionamentos. Ela de antemão já vai menosprezar as outras pessoas para não correr o risco de ser desprezada, um modo de se blindar contra o próprio veneno."

A estudiosa ainda aponta que, em alguns casos, a incoerência pode até surgir como uma forma de manipulação, para que os participantes se saiam bem no jogo e nas relações. "O participante pode estar utilizando a comunicação para manipular um cenário que, segundo seu pensamento, pode lhe ser favorável. Porém, quando o público percebe esse tipo de atitude, que é vista como falsidade, normalmente pune com a eliminação dele do programa."

Esse exemplo pôde ser visto na edição através do relacionamento do casal Gustavo e Key Alves. Constantemente os dois não eram claros quanto ao seu relacionamento com os demais da casa, e acabavam falando sua opinião franca sobre os colegas de confinamento apenas quando estavam sozinhos. "Eles na realidade tentaram manipular um cenário, uma situação para que se dessem bem no final", acrescenta Rotaro.

"Porém são apontados como vilões exatamente por isso, ninguém compra esse tipo de personalidade, a essência do ser humano é a colaboração, então normalmente essas pessoas não se dão bem, pois, por mais espertas que elas sejam, uma coisa é a persuasão, outra coisa é a manipulação e quando vem a manipulação de fato as pessoas não abraçam esse cenário."

A especialista em comunicação ainda destaca mais um tipo de discurso que pôde ser visto na 23ª edição do BBB, que foi o caso de Bruno Carneiro, o Fred Desimpedidos. O ex-marido de Bianca Andrade perdeu o posto de mocinho e favorito da edição para passar a receber inúmeras críticas nas redes sociais. Para Rotaro, isso acontece com uma mudança de perfil.

"O que pode acontecer normalmente é a gente perceber que não está conseguindo chegar em algum lugar e mudar o posicionamento, isso é muito comum, porém a questão a ser analisada é: Os princípios e os valores permaneceram? É muito difícil você sustentar um personagem, porque você não consegue sustentar valores e princípios que não estejam alinhados com a sua verdade."

Por fim, ela ainda faz um alerta sobre o programa, e afirma que as ações que acontecem no BBB podem ser mal interpretadas pelo público ao ver apenas uma parte do reality. "Às vezes as pessoas se expressam de um modo que não é o mais indicado, o mais assertivo, mas isso não significa que ela tenha perdido os valores, é apenas seu modo de se apresentar que pode ser melhorado com ajuda profissional", completa.