BBB 23: Bruna Griphao e Amanda descobrem Casa do Reencontro

Após uma falha da produção, Bruna Griphao e Amanda viram os eliminados do BBB 23 confinados na Casa do Reencontro

Na noite desta quarta-feira, 22, Bruna Griphao e Amanda descobriram sem querer que os eliminados do BBB 23 estão confinados na Casa do Reencontro e vão participar de uma repescagem.

A descoberta aconteceu após uma falha da produção, quando a atriz decidiu usar um card do Quarto do Líder, que dá acesso as câmeras dos cômodos do reality show. As duas sister acabaram vendo alguns ex-participantes reunidos e questionara a situação.

"Você está entendo o que aconteceu aqui agora?", questionou Griphao. "Parece que eles estão em outro lugar", respondeu Amanda, que também não estava entendendo a situação.

Após verem as câmeras, a atriz e a médica saíram do Quarto do Líder e foram imediatamente contar para os colegas de confinamento que viram os participantes eliminados jantando juntos em outro lugar.

"Se eles voltaram agora têm muita vantagem", disse a atriz. "Tenho certeza que não foi erro", comentou Domitila. "Eles estavam comendo", comentou a líder. "Vai ter repescagem, com toda certeza", afirmou Amanda. "Calma, galera... Será que é repescagem?", comentou Cezar Black. "Mas não tinha o Fredinho", questionou a médica, que não sabe que o influenciador digital desistiu de participar da dinâmica.

"Olha a informação que eles estão tendo, juntos na outra casa", falou Aline, que questionou: "Eles estavam de microfone?", quis saber. "Sim, no braco", revelou Bruna. A cantora voltou a questionar se se as sisters realmente viram os eliminados e Black especulou um motivo para todos estarem juntos. "Pode ser uma roda ali, para eles discutirem Big Brother", disse o enfermeiro.

Confira o momento em que Bruna e Amanda descobrem a Casa do Reencontro:

🚨AGORA: BRUNA E AMANDA ASSISTINDO A CASA DO REENCONTRO POR CAUSA DE UMA FALHA DA PRODUÇÃO! #BBB23pic.twitter.com/r4ElelkfOG — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 22, 2023

