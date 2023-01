BBB 23: Bruna Griphao desabafa após alerta de Tadeu Schmidt

Após ouvir o alerta de Tadeu Schmidt sobre seu relacionamento com Gabriel, Bruna Griphao diz no Raio-X: 'Uma coisa que a gente não percebe pode ser enorme'

A atriz Bruna Griphao refletiu sobre o alerta que recebeu deTadeu Schmidt sobre o seu relacionamento com Gabriel dentro do BBB 23, da Globo. Durante o vídeo do raio-x, ela pediu desculpas para a sua família e contou está tentando entender a situação.

“Bom dia, ainda não pensei muito no que eu ia falar. Estou um pouco bitolada assim. Muita informação, muita coisa aconteceu. Eu nem sei como, depois de ouvir o que o Tadeu tinha para falar, eu consegui ainda justificar meu voto. As percepções vão mudando sobre as pessoas, sobre o jogo, tipo toda hora uma coisa que a gente não percebe pode ser enorme. E estou tentando entender, estou tentando fazer sentido escutar e melhorar. Queria pedir desculpa para minha família se eu me coloquei em alguma posição... Enfim, que vocês não gostaram de me ver. É isso, agora bola pra frente, tentar ser melhor”, disse ela.

Mais cedo, a equipe de Bruna Griphao também se pronunciou sobre o depoimento de Tadeu Schmidt, que falou sobre o rumo do relacionamento de Bruna e Gabriel. “Estamos acompanhando todas as postagens e o apoio que vocês tem dado à nossa Bru. Primeiramente, MUITO OBRIGADA! Esse apoio é muito importante, bem como é importante levantarmos questões sérias sobre relacionamentos tóxicos", informaram.

E continuaram: "Em nenhum contexto é passível ouvir falas grosseiras, desrespeitosas e agressivas de outra pessoa. Infelizmente a Bruna não consegue enxergar como está sendo tratada em diversas situações dessa forma como vemos aqui fora. E acontece no jogo, como acontece na vida. Nós como equipe, família e amigos, repudiamos esse tipo de comportamento. Torcemos para que nossa Rino siga seu jogo de maneira individual. Ela é uma pessoa divertida, alto astral e queremos que ela volte a brilhar como antes".

