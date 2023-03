BBB 23: Após 'traição', Marvvila desaba sobre comportamento de aliados: "Ignorada"

Em conversa com Bruna Griphao, Marvvila desabafou sobre a forma que está sendo tratada por alguns brothers do BBB 23

Uma atitude de Marvvila durante a formação do paredão do BBB 23 deste último domingo, 5, fez com que seus aliados ficassem bastante irritados com ela. A cantora decidiu votar em Amanda, em vez de seguir seus aliados e votar em Larissa, e isso foi considerado uma 'traição' pelo seu grupo.

Nesta segunda-feira, 6, durante uma conversa com Bruna Griphao na despensa da casa, a artista desabafou sobre o comportamento de alguns brothers. "Sendo mais ignorada do que quando o Cristian fez aquela m*rda, aí fica difícil", lamentou ela, fazendo referência a quando o empresário se aproximou de algumas sisters para colher informação e foi desmascarado.

A atriz, então, afirmou que a cantora pode se abrir com ela. "Se precisar conversar, sabe que eu estou aqui", disse Griphao. "Mas aqui as coisas mudam rápido. Você lembra que teve uma semana que estava todo mundo odiando o Facinho [Ricardo] e agora está todo mundo amando ele. As coisas acontecem aqui, o importante é você se manter forte", pontou a atriz.

Marvvila agradece o apoio da sister e comenta. "Difícil quando é com as pessoas que você...", diz ela. "Gosta", completa Bruna. A cantora, então, completa: "Ser comparada com pessoas que de fato foram maldosas, e eu sei que não fui maldosa. Faltou, na verdade, malícia da minha parte. Aí é difícil, ver umas pessoas falando m*** de mim, se aproveitando para falar", refletiu. "Aqui rola muito isso, você sabe. Quando uma pessoa errou e aí...", comenta Griphao.

Ela concorda com a loira e fala sobre o fato de Cezar estar fazendo a cabeça de outros brothers contra ela. "Aproveitam para estar de gancho para falar o dia, a semana toda. E é o que estou vendo de algumas pessoas, principalmente do Cezar, que sempre fez isso, mas agora está mais que claro. Ele está na cabeça de todo mundo, da casa inteira, da Sarah, de todo mundo... E quando o Cristian fez o que fez, que foi uma maldade, eu não vi isso acontecer", finalizou.

