Big Brother / Não vai ganhar!

BBB 23: Key Alves detona sister após 'traição': "Não ganha isso aqui"

Key Alves conversou com os integrantes do quarto Fundo do Mar e detonou a atitude de Marvvila na formação do último paredão

CARAS Digital Publicado em 06/03/2023, às 15h35