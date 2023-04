BBB 23: Após tensões no Jogo da Discórdia, Sarah Aline revela seu pódio para aliados

A psicóloga Sarah Aline quem são seus maiores aliados no BBB 23 em conversa com Fred Nicácio e Domitila Barros

Na madrugada desta terça-feira, 11, Sarah Aline abriu o jogo após as tensões do Jogo da Discórdia no BBB 23.

Em conversa com seus aliados do Quarto Fundo do Mar, Fred Nicácio e Domitila Barros, a sister revelou seu pódio no jogo e comentou sobre suas prioridades.

“Hoje pra mim, sendo muito sincera com vocês, na conjuntura da casa eu tenho vocês e o Facinho [Ricardo] ainda no mesmo lugar”, começou dizendo.

Sarah ainda comentou sobre algumas divergências que têm com Ricardo, que ficaram evidentes após a formação do Paredão desta semana: “Talvez ele, eu não vá conseguir ajudá-lo 100%, como ele agora também pode ser que ele não consiga me ajudar 100% porque a gente tem discordâncias de jogo latentes, entendeu?”.

Então, Fred Nicácio perguntou se ela conseguiria ajudar ele e Domitila: “A gente consegue compreender. Então eu tô com os três no mesmo lugar. ‘Ah Sarah, mas como é essa ordem de pódio?’. Eu não consigo colocar uma ordem de pódio, porque estou vendo que o jogo está exigindo muita coisa”.

“Eu não quero que cos os meus aliados, a gente pense sempre a mesma coisa. Porque se não vai estar faltando uma crítica, e eu sinto que a gente consegue ter isso. Então o meu posicionamento de jogo, que eu já tinha verbalizado com o Facinho, vocês são as pessoas que eu não vou até onde minha mão alcança, eu consigo ir um pouco mais”, revelou Sarah.

Eita!

Fora da casa mais vigiada do Brasil, a sister Amanda Meirelles teve sua conta do Twitter suspensa após violar regras da rede social.

A ex-BBB Paula Freitas e o lutador Antônio Cara de Sapato, que foi expulso do reality, saíram em defesa da sister.