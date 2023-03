BBB 23: Após pedido de brother, Cara de Sapato conversa com Amanda sobre possível dupla na prova do líder

Cara de Sapato contou para Amanda que Fred o chamou para ser sua dupla na próxima prova do líder do BBB 23

Os brothers já estão pensando na próxima prova do líder do BBB 23, que acontece na noite desta quinta-feira, 16, e Fred decidiu fazer um pedido para Cara de Sapato.

No Quarto Deserto, o influenciador digital convidou o lutador de MMA para fazer a prova com ele, caso a disputa seja em dupla. Ele argumentou para o colega de confinamento que antes competia ao lado de Ricardo e Larissa, mas como ele está brigado com o biomédico e a sister foi eliminada, precisa arrumar um novo parceiro.

Ao ouvir a proposta de Fred, Sapato disse ao brother que iria conversar com Amanda, com quem faz dupla desde o início do programa. Ele, então, chamou a sister para conversar e explicou a situação.

"Ele podia fazer com o Guimê, né", disse o lutador. A médica concordou: "Melhor que eu com Guimê, né? Porque com Guimê a gente não tem tanta troca", afirmou ela.

Em seguida, Sapato pensou na possibilidade de Amanda fazer a prova com Aline Wirley, mas a cantora não vai participar da dinâmica. "Vamos ver como vai ser a prova", respondeu a sister, deixando claro que ele poderia fazer a prova com Fred se ele quisesse: "Não, eu queria fazer com você sempre, né", respondeu o atleta.

Sapato comemora aniversário em meio a polêmica

Antônio ‘Cara de Sapato’ Jr celebra seus 33 anos nesta quinta-feira, 16, confinado na casa mais vigiada do Brasil. Para comemorar a data, o lutador mandou um recado para a família e vibrou com a festa da última noite no BBB 23. Mas fora do reality, o brother está sendo acusado pelo público de assediar a mexicana Dania Mendez.

Em seu vídeo diário, ele não comentou sobre suas atitudes na noitada: "Muito feliz aqui, comemorando meu aniversário dentro da casa do Big Brother. Ontem, foi incrível. Teve a festa do Guimê, que foi demais, eu pude cantar parabéns aqui com toda a galera", disse ele no começo do relato sobre a celebração.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!