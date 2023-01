BBB 23: Após discussão, Domitila conversa com Bruna Griphao e desabafa: "Eu explodi"

Domitila chama Bruna Griphao para conversar após discussão por causa do veto na Prova do Líder

Domitila Barros decidiu conversar com Bruna Griphao após as duas protagonizarem uma discussão devido ao veto da Prova do Líder.

Na área externa da casa do BBB 23, a artista desabafou sobre a relação das duas e confessou que exagerou na forma que lidou com decisão da então líder. Bruna e Larissa precisaram vetar quatro participantes da dinâmica, e outro brother escolhido por Fred Nicácio, que voltou do Quarto Secreto, também não pode participar.

"Ontem, realmente eu exagerei nas minhas emoções. Não era necessário eu explodir da forma que explodi. Queria te justificar o motivo pelo qual eu explodi", começou ela. "Não tem nada a ver com você, tem a ver comigo e a pessoa que eu sou. Quero que você entenda isso", pontuou a modelo.

Em seguida, Domitila disse que tentou diversas vezes se aproximar Bruna porque gosta dela, e a atriz ressaltou que a vetou devido à falta de proximidade. "Eu também não disse que desgosto de você. Do grupo, quem que sobrou, você era a pessoa que eu tinha menos proximidade, por coisas que aconteceram", afirmou.

A loira ainda deixou claro que sua decisão não teve a ver com Gabriel Tavares, e sim porque as duas não tinham conexão. "Se você quer aceitar, se você quer achar que é outra coisa, ok. Eu não tenho o que fazer. Agora, você não vai me acusar de uma coisa do tipo: 'foi por causa disso', porque eu vou me defender e falar que não foi", completou ela. Por fim, as duas se abraçaram e finalizaram a conversa.

