BBB 23: Bruna Griphao e Domitila protagonizam discussão após veto da Prova do Líder

Após ser vetada da Prova do Líder, Domitila Barros vai tirar satisfação com Bruna Griphao sobre justificativa: ''Fica feio''

Após veto da Prova do Líder na noite de quinta-feira, 26, a sister Domitila Barros (38) acabou discutindo com Bruna Griphao (23).

No Quarto Fundo do Mar, a modelo decidiu conversar com a atriz sobre a justificativa usada no momento do veto. "Está tudo bem, agora falar que não tem contato, Bruna, fica feio", disparou ela.

"Estou pensando pelo grupo. Do grupo, você é a pessoa que eu tenho menos... Não é que a gente não se dá bem. Tirando o cowboy [Gustavo] e a Key que eu já tive todas essas questões e não tenho como colocar eles de novo, porque eu não acho justo. Eu falei isso milhares de vezes, eu não acho justo", respondeu a loira.

As duas continuaram discutindo na cozinha. "Você não está entendendo, eu não tinha como colocar cowboy e Key, porque eu não acho justo olocar eles agora depois deles voltarem do primeiro Paredão e eu ter me sentido super mal pela situação. Não era justo. Se fosse falar do meu jogo, todo mundo queria que eu fizesse alguma coisa e eu falei: 'Eu não vou pelo o que todo mundo quer fazer, eu vou seguir meu coração e não vou botar eles dois", justificou Bruna.

Domitila, então, rebateu: "Eles dois estão fortes, por isso que eles voltaram [do Paredão]". Griphao respondeu: "Não é só por isso, porque eu acabei de colocar os dois no Paredão."

Já na área externa, a atriz diz que está começando a perder a paciência e a ativista provoca: "Perde, Bruna". Em seguida, Domitila pede para a artista falar mais alto, e ela vira as coisas: "Ah tá, então fala sozinha", disparou.

BBB 23: Cara de Sapato fala sobre opções de voto para o paredão

Após vencer a Prova do Líder na noite de quinta-feira, 26, Antonio 'Cara de Sapato' Jr. (32) conversou com brothers sobre as opções de voto para o próximo paredão do BBB 23.

No Quarto do Líder, o lutador analisou como será formada a berlinda em papo com Fred (33) e Larissa (24). "O mais votado na casa vai ser o Gabriel. O Bate-Volta seria Tina, Gabriel e [Cezar] Black", disse Fred. "Se tiver Bate-Volta e se ele [Cara de Sapato] colocar o Black. Daí ele contragolpeia a Tina. Não é isso?", questionou a sister.

O youtuber especulou como deve ser a dinâmica do paredão. "Acho que só vai ter contragolpe. Quem teve o contragolpe? O mais votado da casa, né? Então, a indicação de vocês foi Caubói e Key e eles não tiveram contragolpe", recordou. "Vai ser a indicação do Papato no Cristian ou Black", comentou o influenciador. O líder da semana, então, justificou: "Eu prefiro indicar o Cristian pelo início do jogo."

