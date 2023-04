BBB 23 Após crítica de Fred Nicácio, influenciadora lista 15 motivo para protagonismo de Amanda

Influenciadora Luara rebateu comentários de Fred Nicácio sobre Amanda ser planta no BBB 23 com 15 argumentos

A influenciadora Luara é fã de Amanda no BBB 23 e resolveu rebater as críticas de Fred Nicácio sobre a falta de motivo para a médica ser favorita a ganhar a edição.

Em seus stories, ela listou 15 razões para dizer que a loira faz um bom jogo e descartar hipótese de Fred de que ela só seria favorita porque era admirada como par de 'Cara de Sapato'.

Entre os itens estavam que ela "eliminou o "protagonista" 3 vezes (Fred Nicácio)" e "fez as páginas de fofoca e jornalistas contra ela sofrerem quase que todos os dias precisando tirar criatividade do uc para conseguirem falar mal dela"

A influencer continuou, dizendo que ela foi "boicotada pela edição" do programa e que "não precisou se humilhar nem inventar nada sobre ninguém para conquistar a maior parte da torcida".

"Não se fez de vítima mesmo com tantas pessoas fazendo isso diariamente. Conquistou a amizade mais fiel do programa e brilhou mesmo com tantos movimentos e situações insinuando que ela não tem luz própria", continuou a lista.

Ela ainda afirmou que a médica ajudou todos os colegas a ficar mais tempo na casa, "assim como eliminou direta e indiretamente qualquer um que atrapalhasse seu jogo". "Se isso não é movimentar o jogo, o que é?", questionou Luara.

Por fim, ela apontou que ela foi empática e deu bons exemplos, saiu em todas as páginas de fofoca "mesmo sendo planta" para muitos, venceu e quase venceu muitas provas, conquistou o sofá "sem quase aparecer na edição" e "é a única pessoa que não perde o favoritismo mesmo com o grande esforço em fazê-la cair".

O último tópico seria que ela "provavelmente vai ganhar o programa". “Eu sei, deve doer mto ver que uma pessoa sem autoestima ganhou de tantas que se acham o último sol do verão, mas a realidade é que nesse BBB, a humildade venceu”, finalizou a criadora de contúdo com mais de 15 milhões de seguidores.

Veja:

