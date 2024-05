Lucas Rangel desabafa sobre preparativos de casamento: 'Cansaço mental e do bolso'

O influenciador se casará em novembro em uma cerimônia para amigos e familiares; Lucas Rangel está noivo desde o ano passado com Lucas Bley

Os preparativos do casamento de Lucas Rangel e Lucas Bley, que acontece em novembro no Palácio Tangará, estão a todo vapor, como revelou o influencer aos seguidores nesta quarta-feira, 15. No entanto, Rangel revelou que está se sentindo cansado com a quantidade de coisas que ele e o noivo ainda devem fazer e o quanto devem gastar para terem a festa de casamento dos sonhos.

"Pessoas que já casaram ou que estão organizando um casamento, conseguem confirmar esse cansaço mental, físico? Até a carteira fica cansada. É muito detalhe, muita coisa! Fico abismado", desabafou o influenciador. Junto dos preparativos, Lucas e Bley ainda estão gravando um reality sobre o momento de transformação na vida deles.

Ao contrário do esperado, o casal escolheu celebrar a união com uma lista de apenas 150 convidados. Bem-humorado, o influenciador revelou que "forçará" os amigos e familiares a curtirem tudo o que tem sido preparado desde já:

"Se eu ver alguém bebendo sem comer, eu vou pegar pelo braço e dizer: 'vai lá provar o buffet, cada coisa que eu tive que pagar. E, se eu ver alguém que comeu, mas não bebeu, eu vou mandar ir para o bar. Sabe, por quê? Porque eu paguei cada centavo desse bar", brincou Rangel.

Lucas Rangel diz que não sonhava com matrimônio

Em entrevista à CARAS Brasil, Rangel confessa que antes de conhecer o amado, com quem está junto desde 2020, não sonhava com o matrimônio."Era fechado", revela.

"É engraçado, porque assim: casar sempre foi o sonho do Bley. E no meu caso, era uma coisa que eu não imaginava antes de conhecê-lo. Então, isso tem muito a ver com o fato de quando você encontra sua alma gêmea mesmo, que aí você começa a enxergar uma vida, você quer construir uma família com essa pessoa. Então, antes, quando não tinha ninguém, acho que não era uma coisa que passava tanto na minha cabeça quanto passa agora, quando o encontrei. E a gente vai fazer quatro anos juntos, quando estivermos casando, o tempo voa!", diz.

O assunto casamento veio logo após se conhecerem, segundo Rangel. "A gente começou a falar mais sobre isso e eu vi que ela era a pessoa que quero para a minha vida inteira, isso foi se tornando mais real na minha cabeça, porque aí a gente já fica nessa coisa de pensar: Imagina no dia que a gente for ter filho, imagina no dia que a gente for ter nossa própria família? Então, tem sido muito gostoso", fala.