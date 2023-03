BBB 23: Após conflitos no Jogo da Discórdia, Fred se explica para o grupo do Quarto Deserto

Depois de Jogo da Discórdia conturbado no BBB 23, Fred decidiu se explicar para seus aliados em conversa no Quarto Deserto

Na madrugada desta terça-feira, 7, Fred Desimpedidos se explicou a seus aliados no Quarto Deserto após diversos conflitos no Jogo da Discórdia no BBB 23.

Além de ser alvo de Ricardo, com que teve uma briga sobre alianças no jogo, Fred também ficou em maus termos com Sarah Aline após indica-la ao Paredão.

“A grande questão era se a gente tinha um acordo com o Gabriel [Santana] ou não. Acho que na sala, a partir do momento que nossos discursos batem e a Sarah ainda reforça, acho que ficou claro pra todo mundo que não tinha acordo nenhum, né?”, começou reforçando o influenciador.

Guimê opinou: “Verbalizado, não. Mas eu entendo esse ponto de vista, do lado de um bagulho que eu falei pra Bruna quando estava no Quarto do Líder com ela. Esse bagulho dos afetos, dessas paradas, vai ser insustentável. Não porque vocês não têm afeto, mas é que estávamos jogando todos juntos, por mais que não fossemos um grupo. Falei para o Sapato, não são grupos, são aliados. Mas como jogávamos juntos aqui, e tinha essa parada dos afetos, eu pensei: Mano esse bagulho é insustentável”.

Porém, Fred discordou ponderando que ainda existem outras pessoas que podem sair antes do aliados do Quarto Deserto precisarem votar entre si: “A partir do momento em que acabam as opções de voto lá. Lá ainda tem Domitila, ainda tem Black, ainda tem Key”.

O tópico da conversa então se tornou as prioridades de Fred, quando ele mesmo levantou uma situação em que foi revelado que ele protegeria Márvvila ao invés de Amanda, que está no grupo do Quarto Deserto com ele.

“Foi importantíssimo eu falar para ela [Amanda], depois do cinema do Líder porque quando ele [Ricardo] trouxe isso a tona, eu já tinha falado com ela e contado a verdade para ela”, afirmou o pai de Cris.

Porém, Amanda revelou como se sentiu na situação: “Quando você foi explicar para mim, você comentou que havia sido na divisão de grupos, não que tinha sido firmado dois dias atrás. Porque me colocou ainda mais em cheque, eu poderia ter realmente ido para o Paredão. Então me chateou porque se tivesse ido eu e a Márvvila, como a gente estava aqui falando que a gente iria se priorizar, eu achei que a gente ia se priorizar. E aparentemente, talvez não acontecesse isso”.

Fred voltou a se explicar: “Tanto que eu fui sincero com você. A partir do momento que aconteceu tudo aquilo do domingo, não tem mais essa de priorizar, entendeu? Porque também não imaginava ficar nessa situação. Nem entre Márvvila e você, Márvvila e Guimê, Márvvila e Larissa. Então, eram situações hipotéticas mas eu fico de consciência tranquila a partir do momento que eu chego pra você e deixo isso claro. E também deixo claro que isso mudou em cima de tudo que aconteceu”.

Desabafo!

Ainda após o Jogo da Discórdia, Bruna Griphao fez um desabafo com Guimê sobre as últimas atitudes de Fred.

“Foi uma versão do Fred horrível”, comentou a atriz sobre as atitudes e comportamento do influenciador durante o Jogo.