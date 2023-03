BBB 23: Ao conversar sobre jogo com Amanda e Larissa, Aline Wirley dispara: “É guerra”

Após mais uma eliminação no BBB 23, Amanda, Larissa e Aline Wirley conversaram sobre estratégia no jogo

Nesta quarta-feira, 29, os brothers amanheceram estratégicos após mais uma eliminação no BBB 23. Quem se despediu da casa esta semana foi o ator Gabriel Santana.

De plantão em frente ao Big Fone, Amanda, Larissa e Aline Wirley conversaram sobre seus próximos passos no jogo e a relação com o grupo formado no Quarto Fundo do Mar.

“Eles querem colocar todas nós. Essa é a mira deles. Eles sabem que eles conseguem”, comentou Larissa. Amanda concordou com a professora de Educação Física, e alertou as amigas ao fato de Márvvila e Sarah Aline também estarem de plantão em frente ao outro Big Fone da casa.

Ao ouvir as falas de Larissa e Amanda, Aline Wirley disparou: “É guerra”. E Larissa concordou, rindo: “Se o Brasil queria jogo, tá tendo jogo”.

A professora ainda comentou a vontade de vencer de todos os morados da casa mais vigiada do Brasil e sobre a Prova do Líder que acontece nesta próxima quinta-feira: “Nossa, essa Prova do Líder vai ser loucura. Quebra pau, se for resistência ...”.

A conversa terminou em tom de diversão, quando Larissa comentou da festa que acontece nessa quarta-feira e Aline brincar: “Corta pra nós bem felizes”.

Descobriu!

Fora da casa, Gabriel Santana reagiu à algumas cenas de sua participação no BBB 23 e viu que Bruna Griphao queria levá-lo para suas aliadas.

“Eu percebi que o tempo inteiro ela queria falar de game comigo. Várias vezes ela puxou assunto de game, soltava uma coisa de leve e sempre perguntava. Eu falava: 'Mano, não vou falar de game com você'. Aconteceu algumas vezes isso”, comentou o ator.