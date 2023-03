BBB 23: Gabriel Santana comenta sobre Bruna Griphao e se surpreende ao descobrir estratégia da sister

Eliminado do BBB 23, Gabriel Santana fala sobre relação com Bruna Griphao e fica chocado com estratégia de jogo da atriz

Eliminado do BBB 23 com 56,45% dos votos na terça-feira, 28, Gabriel Santana (23) comentou sobre a relação com Bruna Griphao (24) no confinamento e ficou impressionado ao descobrir estratégia da sister na casa.

Antes de deixar o reality show, a atriz fazia planos de convencer o ex-BBB a jogar com o grupo do quarto Deserto. Durante o Bate-Papo BBB, com Patrícia Ramos e Vivian Amorim, Gabriel assistiu ao vídeo do momento em que Bruna conversa com Amanda sobre tentar aliar o amigo com o jogo delas.

Apesar de ter ficado surpreso com a revelação sobre a loira, o ator confessou que a aliança no jogo poderia acontecer, mas destacou que não agora. "Eu percebi que o tempo inteiro ela queria falar de game comigo. Várias vezes ela puxou assunto de game, soltava uma coisa de leve e sempre perguntava. Eu falava: 'Mano, não vou falar de game com você'. Aconteceu algumas vezes isso", relembrou.

O eterno Mosca de Chiquititas completou: "Eu não vou descartar a possibilidade, mas não seria nessa semana e nem no próximo Paredão, com certeza, porque ainda teria outras pessoas para votar antes. De alguma forma, eu estava jogando com ela, dar apoio afetivo também ajuda muito no game. Se eu tivesse ganhado o Anjo, ela não teria ido ao paredão essa semana".

Questionado sobre o interesse em Bruna Griphao, Gabriel disse que não sabe quando começou a gostar da sister e revelou que é uma pessoa que dificilmente se apaixona. "Para ser sincero, estou gostando dela, mas ela nem faz o tipo de mulher que eu normalmente me relaciono", contou o ex-BBB, negando paixão pela atriz.

Após ver o vídeo em que flertou com Bruna na festa do BBB 23, Vivian quis saber se pode rolar um romance fora do BBB 23. O ator afirmou que está disposto a conversar, como Bruna lhe pediu, mas não sabe o que pode acontecer. "É de fato uma incógnita. Eu não vou dizer que acho que não, mas também não vou dizer que eu pretendo. Vou deixar acontecer muito naturalmente. De fato, a Bruna é uma pessoa incrível, muito apaixonante", declarou.

BBB 23: Gabriel Santana cai no choro com recado de Tadeu Schmidt

Ao sair da casa mais vigiada do Brasil, Gabriel Santana foi recebido pelo apresentador Tadeu Schmidt (48) e não segurou a emoção com as palavras carinhosas do comandante da atração e os elogios ao seu comportamento no jogo.

"Queria dizer o seguinte, que orgulho ter alguém como você dentro da nossa casa e que felicidade, pra minha geração, ver um menino como você tão evoluído, tão sensível, tão equilibrado, sensato. Muito obrigado pela sua participação no BBB, mas muito obrigado pelo seu exemplo", disse Tadeu.

Depois do programa ao vivo na Globo, o jornalista compartilhou uma foto ao lado do ator e declarou que gostaria de ter genros iguais ao ex-brother. "Só vou dizer uma coisa, @gbielsantana: eu quero meus genros iguaizinhos a você!!!"

