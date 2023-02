BBB 23: Amanda perde a paciência e discute com Bruna Griphao: “Não aguento mais”

Amanda chegou no limite e se desentendeu com Bruna Griphao durante a manhã no BBB 23

Clima tenso entre as sisters no BBB 23! Na manhã desta sexta-feira, 24, Amanda (31) perdeu a paciência com Bruna Griphao (23), e partiu para o ataque. Irritada com a estratégia de jogo da atriz, a médica revirou os olhos e descascou as atitudes da loira durante uma conversa sincera.

Antes mesmo da discussão se iniciar, Amanda já desabafava sobre as atitudes de Bruna com Fred (33): “Ai a Bruna chegou e tipo, começou a falar ‘informações falsas’, sabe meio que zoando o que eu tava falando? Aí eu falei ‘cara, cheguei aqui to falando com a Lari, você tá no meio da conversa, tudo tem limite assim, sabe?”, a médica contava quando Bruna entrou no quarto.

amanda falando mal da bruna e a bruna chegando na hora HAHAH (lembrando que antes disso a bruna havia se desculpado, sem necessidade, inclusive) #BBB23pic.twitter.com/atLBDpQJNS — naty 🌵🦏 (@alafarmiga_) February 24, 2023

Assim que notou a presença da loira, Amanda mudou de assunto e começou outra história: "Ela falou: 'As coisas tão afunilando, e a gente não veio aqui pra fazer amigo, né?”, disse. Fred perguntou o sentido da frase: "Espera: eu não vim aqui pra fazer amigos ou a gente não veio aqui fazer amigos? É que muda". Bruna entrou na conversa: "Qual foi a frase? Tem uma diferença". Amanda então perdeu a paciência: "Você acha que eu lembro? Estou falando o que eu lembro".

O jornalista até tentou amenizar a situação: "É que você falou duas versões". "Eu realmente não lembro", a médica explicou. Foi então que Bruna declarou: "Então não conta a história”, e Amanda chegou no limite com a sister: "Eu conto o que eu quiser. Você chegou aqui no meio do rolê. Não lembro as palavras exatas", disse estressada.

Bruna tentou mudar de assunto: "Vamos falar mal da Domitila então, que a gente tem certeza”. Amanda respondeu: “Não aguento mais, inclusive só você quer falar”.”Essa informação pra mim, então, de nada vale", Bruna disse sobre a história que Amanda contava. “Então da próxima vez não falo pra você", a médica rebateu. Fred saiu em defesa de Amandinha: "Para de ser c*zona, Bruna. É um bagulho dela”, “Vocês caem numa pilha muito fácil”, a atriz disse dando risada.

Essa briga entre Amanda e Bruna sai logo menos hein? pic.twitter.com/IREYnT6TPD — Pri (@prii_on) February 24, 2023

Amanda pede eliminação de brother: 'Queria que fosse embora'

Amanda surpreendeu ao demonstrar uma opinião contrária a da sua equipe sobre o paredão da rodada na manhã desta sexta-feira, 24. Durante seu Raio-X matinal, a loira opinou sobre a berlinda da semana que é disputada por Domitila (38), Fred Nicácio (35) e Gustavo (28). A equipe dela pediu que os seguidores votem para eliminar Gustavo. Porém a médica declarou que quer ver Fred Nicácio fora da casa. Entenda a justificativa.