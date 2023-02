BBB 23: Amanda pede eliminação de brother: 'Queria que fosse embora'

Fred Nicácio ou Gustavo? Amanda vai contra a opinião de sua equipe e pede votos para eliminar outro brother no novo paredão do BBB 23

No vídeo do raio-x no BBB 23, da Globo, Amanda Meirelles surpreendeu ao demonstrar uma opinião contrária a da sua equipe sobre o paredão da rodada, que é disputado por Domitila, Fred Nicácio e Gustavo. A equipe dela pediu que os seguidores votem para eliminar Gustavo. Porém, Amanda disse que gostaria de ver Fred Nicácio fora do jogo.

"Depois das minhas indicações, acho que a indicação do Sapato ontem me deixou muito apreensiva, é uma pessoa muito importante para mim aqui no jogo, e ainda bem que durou pouco, ele conseguiu sair do Paredão. Entendo a frustração dele, porque foi a mesma que senti, a gente ficava criando uma expectativa com as pessoas aqui dentro e, quando elas não são alcançadas, a gente se frustra", disse ela.

Logo depois, ela falou sobre o seu desejo para o resultado do paredão. "Dos emparedados, não é novidade que a pessoa que eu tenho mais dificuldade de convivência na casa é o Fredão [Fred Nicácio]. Eu sinto que ele é uma pessoa que está me considerando a mais fraca das pessoas e eu não acredito que isso seja verdade. É a pessoa que eu queria que fosse embora", contou.

O resultado do paredão será revelado na noite de sábado, 25.

"A indicação do Sapato ontem me deixou muito apreensiva. É um pessoa muito importante pra mim aqui no jogo" 😮‍💨❤️

Fred Nicácio, Gustavo e Domitila estão no paredão.

Amanda faz desabafo no BBB 23

Em outro vídeo do Raio-X, Amanda desabafou sobre como é vista dentro da casa. "Tô nas últimas 24 horas com os olhos bem abertos. Tem muita gente que continua me subestimando, achando que eu sou boba, que não tô observando", disparou ela.

Na sequência, a paranaense ainda falou: "É difícil me passar para trás, hein. Eu estou ligada e guardo os nomes de quem votou em mim também. Algumas pessoas acham que eu não estou jogando, que eu não estou prestando atenção, mas também não sou de ficar fazendo social".