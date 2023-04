BBB 23: Aline Wirley chora ao se desculpar com sister: "Te admiro demais"

Na despensa do BBB 23, Aline Wirley conversou com Sarah Aline e pediu desculpas para a sister

Na despensa do BBB 23, Aline Wirley passa sua roupa para o programa ao vivo desta terça-feira, 11, quando Sarah Aline entra no local.

A sister repara na peça que a cantora está segurando e elogia. A famosa conta que o look é de Larissa, e a psicóloga comenta: "Larissa voltou abastecendo vocês", diz ela.

Em seguida, Aline aproveita o momento para conversar com a colega de confinamento, que está no paredão ao lado de Bruna Griphao e Fred Nicácio.

"Posso falar aqui mesmo. Eu só quero te dizer que eu te admiro demais, te respeito muito, muito... você sabe. Tenho um amor incrível por você", afirmou a cantora, visivelmente emocionada.

As duas se abraça, e Wirley pede desculpas para a emparedada. "Me perdoa por qualquer coisa", completou ela.

Vale lembrar que após o Jogo da Discórdia Sarah se desculpou com Aline após chamá-la de "omissa". "A única coisa que eu quero me retratar é que, de fato, eu entendi quando você traz essa questão do peso da palavra omissa. Você não precisa aceitar o meu perdão, até porque eu falei que foi em um lugar de eu refletir o que eu falei, não quero sair por essa porta sabendo que eu tinha depositado isso sobre você e que realmente pode não ter sido a melhor palavra que eu usei", disse a sister em um trecho da conversa.

Sarah revela seu pódio

Na madrugada desta terça-feira, 11, Sarah Aline abriu o jogo após as tensões do Jogo da Discórdia no BBB 23. Em conversa com seus aliados do Quarto Fundo do Mar, Fred Nicácio e Domitila Barros, a sister revelou seu pódio no jogo e comentou sobre suas prioridades.

"Hoje pra mim, sendo muito sincera com vocês, na conjuntura da casa eu tenho vocês e o Facinho [Ricardo] ainda no mesmo lugar", começou dizendo. "Talvez ele, eu não vá conseguir ajudá-lo 100%, como ele agora também pode ser que ele não consiga me ajudar 100% porque a gente tem discordâncias de jogo latentes, entendeu?", refletiu a sister.

E completou: "[...] O meu posicionamento de jogo, que eu já tinha verbalizado com o Facinho, vocês são as pessoas que eu não vou até onde minha mão alcança, eu consigo ir um pouco mais."

