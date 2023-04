BBB 23: Após chamar Aline de 'omissa', Sarah se desculpa: ''Perdão''

Após Jogo da Discórdia, Sarah se desculpa com Aline Wirley e implora perdão da sister

Após o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 10, Sarah Aline resolveu se desculpar com Aline Wirley depois de chamar a sister de "omissa". A psicóloga deixou claro que apenas essa palavra que teria escolhido equivocadamente para a dinâmica.

"A única coisa que eu quero me retratar é que, de fato, eu entendi quando você traz essa questão do peso da palavra omissa", iniciou a emparedada. "Você não precisa aceitar o meu perdão, até porque eu falei que foi em um lugar de eu refletir o que eu falei, não quero sair por essa porta sabendo que eu tinha depositado isso sobre você e que realmente pode não ter sido a melhor palavra que eu usei", completou.

Sarah Aline continuou: "Eu sei que vocês têm a sensação de que eu sei falar bem, mas isso não quer dizer que eu me tire do lugar de falar coisas que eu não reconheço como certas. Então é isso que eu queria te dizer, pedir desculpas. Não tem porque eu não fazer isso na frente de todo mundo, sendo que eu fiz isso em todos os lugares."

"Eu sei que amanhã eu vou sair", desabafou Sarah. "Para de falar isso", diss Bruna Griphao. A psicóloga se emocionou e falou com a voz chorosa: "Calma, eu estou muito bem com isso. Eu sei disso, e eu não quero sair por aquela porta não sendo quem eu sou em reconhecer que eu estava errada. Então tudo o que você falou para mim sobre o meu jogo, você está certa. Tudo o que a Amanda falou para mim sobre o meu jogo, ela também está certa. E tudo o que a Bruna falou do meu jogo, por mais que ela não me puxou ali, ela também está certa." Sarah e Aline seguiram conversando e chorando.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Ricardo desacredita em saída de Bruna e opina sobre Paredão: ''Entre Fred e Sarah''

Após o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 10, em que Ricardo Alface ficou sabendo por Fred Nicácio que ele não está na final sonhada por Sarah Aline, o biomédico surpreendeu ao revelar que acredita na eliminação da affair ou do médico, mas não de Bruna Griphao.

Na cozinha da Xepa, o líder da semana conversou com as integrantes do Quarto Deserto e expôs sua opinião sobre o Paredão. "Não me desce. Eu digo, com a minha visão de game aqui. Ou [sai] ele ou infelizmente a Sarah, por coisas que ela andou falando, que ela tá sentindo. Ela tá abalada com o jogo, não de hoje, já tá abalada há um tempo", comentou ele.

Bruna Griphao, então, disse que aconselhou Sarah Aline a "não jogar a toalha" e o biomédico falou que fez o mesmo. "Eu não quero que ela saia pra esse cara, esse cara tem que sair. Se ela tiver que sair, ela sai no próximo, mas nesse não quero que ela saia", desabafou ele.

Bruna também opinou que a psicóloga pode ser a eliminada da vez. "Sinceridade mano, segura essa emoção aí, não vem com essa não", disparou Ricardo. A atriz comentou que a torcida de Fred Nicácio vota nela, mas o biomédico lembrou que a torcida das outras sisters do Quarto Deserto protegerão Bruna. "Pra mim não é nem sobre você, pra mim é entre Fred e Sarah", declarou ele.

++ Quem será eliminado do BBB23? Enquetes indicam disputa acirrada; veja