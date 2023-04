BBB23: Bruna promete causar com Cezar no Quarto Deserto

Atriz Bruna Griphao quer perturbar a paz do enfermeiro Cezar Black para que ele saia do quarto no BBB 23

Nesta segunda-feira, 10, a atriz Bruna Griphao mostrou que não está nada feliz com a presença do enfermeiro Cezar Black no Quarto Deserto. O brother mudou de quarto depois de uma briga feia com a Miss Alemanha e ativista Domitila Barros, mas sua mudança parece ter incomodado os integrantes de sua nova localização.

Em uma conversa com a cantora e ex-Rouge Aline Wirley e a médica Amanda Meirelles, a atriz prometeu que vai perturbar a paz do enfermeiro para que ele desista de ficar no cômodo junto delas. “Do mesmo jeito que ele pediu pra gente um espaço pra ficar no quarto, a gente disse que tinha, se movimentou. E como uma reação [ao Paredão] a gente também pediu pra ele sair. Ele tá fazendo isso de pirraça. Hoje deixou claro que é para incomodar”, apontou a cantora, falando que Cezar não respeitou quando as sisters pediram para ele sair do quarto.

Bruna concordou com a aliada. “É isso, a gente vê ele o dia inteiro com eles e aí na hora de dormir ele quer ir pra lá pra gente não poder conversar”, acrescentou. Então, a atriz criou um plano para que Cezar ficasse irritado e deixasse o cômodo. “Vou fazer muito barulho para incomodar ele". Amanda apoiou a amiga: "O quarto é nosso.. Cresceu de uma maneira, de uma maneira, sabe?”, contou.

Fred aponta traição de brother

Após ser colocado no décimo terceiro paredão do BBB 23 por Ricardo Alface, Fred Nicácio refletiu sobre o jogo do brother no reality e alertou Domitila sobre ser um próximo alvo do biomédico. "Eu não desconfio à toa. Quando eu desconfio, eu tenho o porquê desconfiar. Eu sinto: 'Opa, sinal de alerta'", comentou o médico sobre a desconfiança que está sentindo em relação a Alface no jogo. "Eu sabia que isso poderia acontecer um dia, que a gente conversou, mas eu não imaginava que seria tão rápido, sabe?", falou a miss.

