BBB 23: Aos prantos, Fred Nicácio desabafa sobre o paredão: "Estou com medo"

Em conversa com Domitila Barros, Fred Nicácio confessou que está com medo de ser eliminado do BBB 23

Fred Nicácio está no paredão do BBB 23 ao lado de Bruna Griphao e Sarah Andrade, e um dia antes da definição da berlinda do reality show, o médico ganhou o apoio de Domitila Barros, que afirmou que está torcendo para que ele siga no programa.

"Eu desejo muito que você fique e desejo muito que a gente possa ser feliz aqui dentro", disse a ativista. "Ser corajoso tem um preço muito alto, ser corajoso é caro demais", completou a sister.

Ao ouvir a amiga, Nicácio começou a chorar e desabafou sobre como está se sentindo: "Sempre tive que ter muita coragem na minha vida. Só que chega uma hora que eu quero me permitir ser medroso, sabe? Eu quero poder sentir meus medos e não ter que fazer nada para poder mudar isso", confessou.

"Eu quero ter o direito de sentir medo, porque toda vez que sinto medo eu tenho que descascar esse medo para poder sentir coragem, eu tenho que me desfazer desse medo e ir com medo mesmo. Eu quero poder acolher o meu medo...", acrescentou ele.

Por fim, o médico confessou que está com receio de ser eliminado do reality. "Eu estou com medo de sair porque eu quero chegar até a Final, porque o Brasil me trouxe aqui de novo e eu não quero decepcionar o Brasil. Se eu estou fazendo alguma coisa de errado, o que é esse errado? Eu estou com medo de estar fazendo alguma coisa de errado e não estar percebendo", completou.

Fred aponta traição de brother

Após ser colocado no décimo terceiro paredão do BBB 23 por Ricardo Alface, Fred Nicácio refletiu sobre o jogo do brother no reality e alertou Domitila sobre ser um próximo alvo do biomédico.

"Eu não desconfio à toa. Quando eu desconfio, eu tenho o porquê desconfiar. Eu sinto: 'Opa, sinal de alerta'", comentou o médico sobre a desconfiança que está sentindo em relação a Alface no jogo. "Eu sabia que isso poderia acontecer um dia, que a gente conversou, mas eu não imaginava que seria tão rápido, sabe?", falou a miss.

