BBB 22: Público aponta assédio de Eliezer em Jessilane e equipe solta nota de repúdio; entenda

03/03/2022

A festa da noite de ontem, 02, festa do LíderPaulo André (23), segue repercurtindo fora da casa. Mas dessa vez, por razões negativas.

Como uma das regalias pedida pelo atleta olímpico, a piscina que fica na área externa e normalmente não é liberada, estava disponível para uso dos brothers na noite de ontem com direito a câmeras exclusivas. Em dado momento, estavam juntos na piscina Linn da Quebrada (31), Gustavo Marsengo (31), Douglas Silva (33), Jessilane Alves (26) e Eliezer (31). A princípio, todos estavam se divertindo e dançavam na água ao som de BTS.

O designer então, começa a impedir a passagem de Jessilane, a bióloga claramente desconfortável, tenta tirar os braços de Eliezer de sua frente e para "fugir" até outra parte da piscina. A situação se intensifica quando a sister começa a pedir para o brother parar, que a ignora: "Para, por favor, para!", dizia a professora.

O designer continua achando graça da situação e chega mais perto de Jessi, que grita: "Lina, me ajuda!".

Em dado momento, o brother chega a se debruçar nas costas da professora a encurralando no canto da piscina. A produção do programa, percebe o momento delicado e chama a atenção de Eliezer com sinal sonoro e mensagem nas Tv's distribuidas pela casa. Só assim então, o brother desiste da suposta brincadeira.

Hoje pela tarde, 03, os dois tomaram sol na piscina e o designer chegou a citar o momento da noite anterior para Jessi: "As pessoas podem estar levando para outro contexto". Também nesta tarde, a equipe que administra as redes sociais da bióloga publicou nota de repúdio à situação de ontem: "Até quando o não vai ser relativizado?(...) O que aconteceu na noite de ontem foi, visivelmente, uma invasão do espaço e privacidade de Jessi, que se mostrou incomodada" escreveram.



Já a equipe de Eliezer, afirmou que tudo não se passou de uma brincadeira conscentida pela sister e que alguns veículos de comunicação estão distorcendo a situação para prejudicar o designer.





Na festa de ontem, rolaram várias brincadeiras, inclusive do Eli com a Jessi na piscina. Foi uma brincadeira, mas na hora o Eli levou um atenção e ficou encucado com a situação. E, como podem ver nos vídeos, a própria Jessi disse q era brincadeira pra ele ficar tranquilo (+) pic.twitter.com/OeXMyz8MWu — Eliezer 🐷 (@eliezer) March 3, 2022

Alguns meios de comunicação estão divulgando somente uma parte da brincadeira e distorcendo a ação do Eli. É muito importante ter a chamada de ATENÇÃO pois isso evita assédio na casa, o que não foi o caso, pois era uma BRINCADEIRA em CONSENSO entre os dois. pic.twitter.com/Zk3SGQPush — Eliezer 🐷 (@eliezer) March 3, 2022