BBB 22: Naiara Azevedo surge de biquíni fio dental e arranca suspiros na piscina

Naiara Azevedo surge de biquíni fio dental no BBB 22 e chama atenção no reality show

CARAS Digital Publicado em 08/02/2022, às 09h13

Sucesso na atual temporada do BBB 22, a cantora sertaneja Naiara Azevedo (32) tem dado o que falar na casa mais vigiada do país.

Dona de uma personalidade forte e de um jogo mais discreto na competição, a participante do time Camarote também se destaca em suas redes sociais. Naiara está na berlinda no terceiro paredão do reality show, disputando a permanência na casa com Arthur Aguiar (32) e Douglas Silva (33).

Quem vai ser eliminado no terceiro paredão do BBB 22? Arthur Aguiar

Douglas Silva

Naiara Azevedo

Com milhares de seguidores na web, a famosa recentemente surgiu de biquíni em algumas postagens feitas no Instagram e recebeu muitas curtidas dos seguidores dela.

Mostrando a boa forma física na área externa da atração da Globo, Naiara Azevedo provou que está com tudo super em cima e que tem um corpão cheio de curvas. Que poderosa!

Veja a boa forma da Naiara Azevedo!