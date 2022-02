BBB 22: Naiara Azevedo chama sisters de 'bruxas' e pede eliminação coletiva no reality

Após deixar a casa do BBB 22, a cantora Naiara Azevedo pediu eliminação das sisters Jade Picon, Bárbara, Laís, Eslovênia e Maria

CARAS Digital Publicado em 10/02/2022, às 11h06

A cantora Naiara Azevedo (32) foi a terceira participante a deixar a casa do BBB 22, mas segue causando fora do confinamento.

Após sair com 57,77% dos votos em disputa contra Arthur Aguiar (32) e Douglas Silva (33), a sertaneja participou do programa BBB A Eliminação na noite de quarta-feira, 9, com Bruno de Luca e Ana Clara Lima.

Sem papas na língua, a famosa falou sobre sua participação no reality da TV Globo e os colegas confinados.

Questionada sobre quem será o próximo brother eliminado, ela não conseguiu escolher só um: "Hoje o paredão é múltiplo! Vem pra cá Jade, Bárbara, Laís, Eslovênia e a nossa amiga Maria", disparou ela.

Pedindo imagens do momento em que Brunna e Jade haviam debochado dela, Naiara contou, aparentemente chateada com a situação: "Duas bruxas! Para mim isso é maldade, eu senti o deboche e para mim aquilo me machucava muito."

A eliminada do BBB 22 revelou que se surpreendeu com Laís após sair da casa. "Foi muito forte! Eu via uma paz naquela mulher e agora depois de ver os vídeos vi que ela me odeia".

No quadro 'Fogo No Saquinho', a ex-sister teve que dar alguns adjetivos para os colegas. Ela deu 'pamonha' e 'tóxico' para Bárbara, 'explosão de amor' para a amiga Linn, 'gratiluz' para Viny e 'nota de 3 reais' para Laís.

No final do programa, Naiara mandou um recado para os brothers: "Me cobravam posicionamento, mas não falavam as coisas na minha cara. Se as pessoas são tão bem resolvidas, fala na minha cara, pô!", disparou a paranaense Naiara Azevedo.

Naiara Azevedo diz que sentiu falta do ex-marido

Entrevistada por Rafa Kalimann (28) após deixar o BBB 22, Naiara Azevedo confessou de quem mais sentiu falta no confinamento. "Meu ex-marido, Rafael. Porque a gente não é mais casado, não temos mais relação de marido e mulher, mas continua sendo um grande amigo. E a gente sempre conversou sobre tudo, então eu tenho certeza que ele teria me dado bons conselhos", disse ela.