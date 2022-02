BBB 22: Na Xepa, Jade Picon diz para brothers: ''Está na hora de demonstrarem gratidão e me ajudarem''

Após duas semanas no VIP, influenciadora Jade Picon está na Xepa e brincou fazendo chantagem com os integrantes do grupo no BBB 22

CARAS Digital Publicado em 18/02/2022, às 07h20

A influenciadora digital Jade Picon (20) foi parar na Xepa depois de duas semanas no lado VIP na casa do BBB 22!

Preocupada com o jogo, após Lucas Bissoli (31) se tornar o primeiro integrante do grupo Pipoca a vencer a Prova do Líder na noite de quinta-feira, 17, ela conversou com alguns brothers na sala.

Os participantes falaram sobre a situação financeira e contaram quantas estalecas cada um tem para fazer o mercado da Xepa. "Estamos de boa na Xepa", disse Pedro Scooby (33), sem perceber que Jade está no vermelho com suas estalecas.

"O Arthur [Aguiar] falou uma coisa que é verdade: tem uma galera negativa, vai dar ruim esse mercado", destacou Paulo André (23). "Eu tenho 500 e pouco", disse Laís (30). "Eu tenho 300 e pouco", continuou Scooby.

"Eu tenho menos 200. Desculpa, gente", pediu Jade Picon. "Eu acho que não tem quase ninguém negativado", destacou o surfista. "Só a Jade mesmo", reforçou a médica na sequência.

Visivelmente incomodada com o assunto e tentando limpar a sua, Jade destacou que durante suas duas semanas na liderança, os brothers aproveitaram momentos de luxo no confinamento e disparou ainda que devem ser gratos a ela por isso.

"Já proporcionei uma ótima experiência para todo mundo que está na Xepa. Já levei todo mundo para algum lugar, ou para o cinema, ou para o almoço ou para o VIP... Está na hora de demonstrarem gratidão e me ajudarem", comentou a influenciadora.

"Ou para o paredão", ironizou Laís, fazendo referência à indicação de Jade em dois paredões consecutivos, o brother Arthur Aguiar (32).

"Só tenta não perder estaleca até a hora do mercado amanhã", completou Gustavo (31).

Entenda a dinâmica da semana no BBB 22

Antes do início da Prova do Líder, Tadeu Schmidt (47) anunciou como será a dinâmica da semana no BBB 22. Nesta sexta-feira, 18, o Big Fone tocará ao vivo e quem atender indicará um brother direto ao paredão. No sábado, tem Prova do Anjo, e domingo, acontece a formação do paredão triplo. O líder, Lucas, indica uma pessoa, e o restante dos brothers se dividirão em três grupos, e cada um indica um participante dos outros grupos, em consenso. Ainda terá prova Bate e Volta.