BBB 22: Big fone, votação em grupo e paredão triplo; confira a dinâmica da semana

Dinâmica da semana é divulgada e novidades chamam atenção

CARAS Digital Publicado em 18/02/2022, às 00h47

Antes do início da Prova do Líder, o apresentador Tadeu Schmidt (47) divulgou a dinâmica da semana. As novidades da semana chamam atenção. Big Fone ao vivo, na sexta-feira, e paredão triplo, sem contragolpes e com votação em grupo são as grandes novidades.

Confira o cronograma:

Sexta-feira

- Big Fone. Ele tocará ao vivo no programa e quem atender indicará alguém imediatamente ao paredão.

Sábado

- Prova do anjo.

Domingo

- Anjo imuniza uma pessoa;

- Formação do paredão triplo;

- Líder indica uma pessoa;

- A casa será dividida em três grupos: cada grupo indica, em consenso, um participante de um dos outros dois grupos;

- Não haverá contragolpes;

- Finaliza com a prova bate e volta, todos participam, menos o indicado do líder.