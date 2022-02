BBB 22: Moradores da Casa de Vidro especulam voto em conjunto: "Meu nome é Brunna ou Arthur"

Participantes da Casa de Vidro tentam chegar a um consenso caso precisem indicar alguém direto ao Paredão

Caras Digital Publicado em 13/02/2022, às 14h26

Mesmo sem saberem se irão participar do BBB 22 e quais poderes terão ao entrar na casa, Gustavo Marsengo (31) e Larissa Tomasia (25), conversam sobre possível indicação ao Paredão.





Confira aqui quem os participantes da Casa de Vidro pretendem votar







Você é a favor da entrada dos moradores da Casa de Vidro no BBB 22? Sim

Não





No início da conversa, eles tinham decidido indicar Natália (22) ou Arthur Aguiar (32), mas Gustavo muda de ideia: "O meu nome é Brunna ou Arthur, se for para escolher um homem e uma mulher. A Nat tem muita chance de ir pela casa".

"Jade disse a mim, que a casa vai votar nela", lembra Larissa, e o curitibano responde: "É, mas seria bom a gente votar nela também, para a casa pensar em votar em outra pessoa. Já que a casa já vai, se a gente tiver que indicar alguém...".



"Mas e se a casa tiver que votar antes da gente?", pergunta ela. "Vamos ficar com Natália ou Brunna. Porque a Brunna não vai pela casa, de forma alguma. Porque ela está bem escondidinha ali na sombra. Fechou esses dois nomes então?", questiona ele, e a influenciadora concorda.



Vale lembrar que, neste domingo, 13, sairá a decisão do público se querem que Larissa e Gustavo façam parte do BBB 22. Caso a votação seja positiva para a dupla, eles terão direito a um voto em conjunto e não uma indicação direta ao paredão.