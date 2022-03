BBB 22: Maíra Cardi orgulhosa da postura de Arthur Aguiar no jogo: ''Sabendo gerenciar muito bem as emoções''

Em suas redes sociais, Maíra Cardi orgulhosa, elogia o comportamento de Arthur Aguiar no BBB 22

CARAS Digital Publicado em 06/03/2022, às 23h20

Através da redes sociais, Maíra Cardi (38), mulher de Arthur Aguiar (33), elogiou a postura do ator no reality show. De acordo com ela, o ator está sendo coerente, além de estar sabendo gerenciar muito bem as emoções dentro do BBB 22.

Primeiro, a empresária começou comentando a decisão de Arthur de não colocar sua "rival", Jade Picon (20) no castigo do monstro: "Ele colocaria a Jade [no monstro] se ele achasse pertinente diante do jogo. E é uma das coisas que mais tenho admirado no Arthur, a inteligência emocional. [...] Inteligência emocional é habilidade de gerenciar, controlar equilibradamente os seus sentimentos. Quando a gente tem um impulso emocional, muitas vezes esse impulso faz a gente colocar os pés pelas mãos".

"Eu tô muito orgulhosa do Arthur porque ele tá sabendo gerenciar muito bem as emoções. [...] Quando ele escolheu não colocar a Jade no monstro, foi super bacana porque ele pensou em toda a casa e que faltaria comida para quem fosse da xepa. Ele foi racional, pensou no todo e não foi egoísta", continuou Maíra.

Maíra ainda relembrou uma atitude de Jade, em que a sister fingiu que daria uma pulseira do vip para Arthur: "Quando (a Jade) fingiu que daria a pulseira para ele e não deu, ela mesma verbalizou: 'Ah, foi mais forte que eu'. Por que ela fala que foi mais forte que ela? Essa é ela. Quando você é assim na vida, você vai ser assim no jogo".

Por fim, a ex-sister se disse contente com a participação do marido no programa.: "Fico muito feliz de o Arthur estar conseguindo ser ele, mantendo a educação mesmo diante de tanto caos. Pudera o mundo fosse mais racional no sentido de não deixar suas emoções te prejudicarem e prejudicarem a sociedade como um todo."