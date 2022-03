BBB 22: Lucas sendo estalecado, desculpa ao Tadeu Schmidt e Gustavo compondo canção; confira o que rolou

Em dia de formação de paredão, brothers passam o dia especulando votos e criando estratégias

CARAS Digital Publicado em 20/03/2022, às 21h55

Hoje, 20, é dia de formação de paredão no BBB 22! Preocupados com a dinâmica da noite, os brothers passaram a especular votos e a criar estratégias. Almoço do Anjo, Lucas Bissoli (31) sendo estalecado e Paulo André (23) pedindo desulpas ao Tadeu Schmidt (47) também ganham destaque durante o dia.

Confira o que rolou na casa mais vigiada do Brasil!

Barão da fofurinha

No castigo do monstro, Eliezer (31) e Gustavo Marsengo (31) estão andando para cima e para baixo com uma chupeta e uma mamadeira gigantes prontos para, a qualquer momento, ninarem os Robbbs chorões do berçário montado no gramado.

Lucas não resistiu e deu um grande abraço no brinquedo, o que rendeu a ele uma punição: perda de estalecas.

Na última prova do Anjo, o atleta Paulo André passou muito perto de se classificar para a final, mas foi desclassificado após deixar um dos cards da dinâmica caírem e não gostou de sua eliminação. Ao ouvir a confirmação de sua desclassificação por Tadeu Schmidt, o atleta olímpico não escondeu sua indignação e chegou a questionar o apresentador: "Mas caiu sem querer, Tadeu!" "Pô, ta de sacanagem!".

Hoje de manhã, no Raio-X, ele pediu desculpas pela sua reação e explicou que sua chateação era com ele mesmo, como se tivesse sido desclassificado de uma de suas provas de 100 metros.

O Paulo aproveitou o momento do raio-x para se desculpar com o Tadeu e a produção. Ele explicou que sua reação ao ser desclassificado não foi com as regras nem com a equipe do BBB, e sim consigo, pois leva a competição muito a sério assim como na sua vida no atletismo. #BBB22 🏁 pic.twitter.com/FulGLJf3of — Paulo André 🏁 (@iampauloandre) March 20, 2022

Após vencer a última prova do Anjo ontem, 19, Lucas Bissoli (31) ganhou um almoço especial na tarde de hoje, 20. No presente do Anjo, Lucas recebeu recados sua mãe, de seu primo do interior e de sua vó.

Para finalizar o presente do Anjo, seu avó com mais de 90 anos deixou um breve recado ao Barão da Piscadinha e o convidou para um carteado: “Lucas, vai lá em casa, jogar um baralho!”

Presente do anjo 🎁

Recado da família do Lucas 🥺❤️ #BBB22pic.twitter.com/G4I6aUWxXu — Lucas Bissoli 🩲 (@LucasBissoli_) March 20, 2022

Especulações sobre o paredão

Com a nova formação de Paredão se aproximando, Douglas Silva (33) e Pedro Scooby (33) conversaram na academia do reality sobre os rumos da berlinda, abordando um brother específico: "Se o Arthur conseguir indicar a Laís, e se ela sair, quero muito ver como será a postura do Gustavo perante ao game", disparou o ator.

Depois, em um papo com Arthur Aguiar (33), Douglas Silva comentou novamente sobre quem será o nono eliminado. O marido de Maíra Cardi apontou os benefícios da eliminação de Laís para Gustavo: "Acho e falei isso no raio-x hoje ainda. Ela saindo ainda melhora para a gente porque o Gustavo deixa o coração de lado e aí ele consegue jogar". "Falei para o Pedro que, ela saindo, como ia ser a atitude do Gustavo", comentou Douglas. "Por isso que acho é melhor ela sair, ainda tem isso. Vai namorar lá fora, vamos jogar aqui!", disparou Arthur.

Gustavo compõe canção

Cumprindo o Castigo do Monstro, Gustavo Marsengo e Eliezer ninam o bebê ao som de músicas para dormir. O bacharel em direito aproveita e canta canção composta o por ele: "O Paredão vai passar, e o papai vai voltar/ O Paredão vai passar, e o papai vai voltar/ Quem é grande de coração, não tem medo de Paredão/ Quem é grande de coração, não tem medo de Paredão".