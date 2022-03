BBB 22: Anjo da semana, Lucas Bissoli recebe recado do avô de 90 anos: "Vai lá em casa, vamos jogar baralho!"

O barão da piscadinha convidou Natália Deodato, Linn da Quebrada e Eslovênia para acompanhá-lo no almoço

Após vencer a última prova do Anjo ontem, 19, Lucas Bissoli (31) ganhou um almoço especial na tarde de hoje, 20. Para acompanhá-lo, o Barão da Piscadinha convidou Eslovênia Marques (25), Linn da Quebrada (31) e Natália Deodato (22).

No presente do Anjo, Lucas recebeu recados de seus familiares. A primeira a aparecer no vídeo foi sua mãe, que comemorou o fato de não ter futebol dentro da casa: "Parabéns pela prova do Anjo (…) Estava super preocupada, pensando se ai ia ter futebol, porque você sabe que toda vez que você faz futebol, desde pequeno, você machuca o pé. (…) Graças à Deus não tem futebol e você não se machucou."



Seu primo, que mora no interior do Espírito Santo, lembrou momento de infância em que Lucas saiu sem avisar sua mãe e a deixou preocupada: “Anualmente ele vinha para cá (interior do Espírito Santos) de duas a três vezes ao ano. Aqui nosso hobby era pescaria e banho de cachoeira. Uma vez fomos pescar e ele não avisou a mãe dele (…) começou uma chuva muito forte e ela não o encontrava. Depois de muito rodar, ela o encontrou e encheu de esporro. Você lembra dessa ai, Lucas? Parabéns pela prova!", relembrou ele.



Sua avó também deixou um recado especial, dizendo que apesar de ser uma criança 'levada', ele fazia a alegria dos avós com suas brincadeiras: "Meu neto, uma criança que eu sempre gostei muito dele. Quando ele pensava no almoço, ele corria lá para casa para eu fazer farofa pra ele e biscoito também, ele gosta muito de biscoito e corria para casa pegar biscoito se não tinha na casa dele. Era uma criança levada, mas muito agradável, fazia a gente rir muito, distraia muito a gente as brincadeiras dele”



Para finalizar o presente do Anjo, seu avó com mais de 90 anos deixou um breve recado ao Barão da Piscadinha e o convidou para um carteado: “Lucas, vai lá em casa, jogar um baralho!”



