BBB 22: Após reação ao ser desclassificado da prova do Anjo, Paulo André pede desculpas à Tadeu Schmidt

Redação Publicado em 20/03/2022, às 13h35

Na última prova do Anjo, o atleta Paulo André (23) passou muito perto de se classificar para a final. Eslovênia Marques (25) e Paulo estavam na disputa acirrada durante a Prova do Anjo do BBB 22, e o atleta foi desclassificado após deixar um dos cards da dinâmica caírem, e não gostou de sua eliminação.

Ao ouvir a confirmação de sua desclassificação por Tadeu Schmidt (47), o atleta olímpico não escondeu sua indignação e chegou a questionar o apresentador: "Mas caiu sem querer, Tadeu!" "Pô, ta de sacanagem!", disse ele ao ser eliminado da disputa. Um áudio foi vazado com o apresentador aborrecido pela reação do confinado.



Após a prova, o apresentador chegou a explicar para Paulo e todos na sala que todos os cards deveriam estar na base de forma correta para a prova ser validada. PA concordou com o apresentador. Hoje de manhã, ele pediu desculpas pela sua reação e explicou que sua chateação era com ele mesmo, como se tivesse sido desclassificado de uma de suas provas de 100 metros.



"O Tadeu falou ontem sobre a prova, a minha reação não foi sobre as regras, eu estava ‘bolado’ comigo mesmo. Falei palavrão, peço desculpas, não foi diretamente à direção ou as regras. Eu sou um cara que entendo sobre regras. Tadeu, se isso chegar à você também, peço desculpas caso você tenha entendido dessa forma, estava ‘bolado’ comigo mesmo. Assim como se tivesse saído de uma prova de 100 metros por pisar na linha e ser desclassificado”, disse ele no Raio-X dessa manhã.



PA achou os cards mas na hora de apertar o botão, um dos cards caiu e ele infelizmente foi desclassificado da prova... Independente de qualquer coisa, estamos muito orgulhosos de você Peazin! 🥺❤️ #BBB22#TeamPApic.twitter.com/B4fuDxJ0of — Paulo André 🏁 (@iampauloandre) March 19, 2022

O Paulo aproveitou o momento do raio-x para se desculpar com o Tadeu e a produção. Ele explicou que sua reação ao ser desclassificado não foi com as regras nem com a equipe do BBB, e sim consigo, pois leva a competição muito a sério assim como na sua vida no atletismo. #BBB22 🏁 pic.twitter.com/FulGLJf3of — Paulo André 🏁 (@iampauloandre) March 20, 2022