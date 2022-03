BBB 22: Larissa se assusta com maior rejeição da edição e admite interesse em brother: ''Não sou fura olho''

Eliminada do BBB 22 em paredão contra Arthur Aguiar e Linn da Quebrada, Larissa ficou surpresa com rejeição e assumiu interesse em Paulo André

CARAS Digital Publicado em 02/03/2022, às 08h09

Após eliminação no BBB 22, Larissa (25) bateu um papo com Rafa Kalimann (28) e falou sobre sua breve passagem pelo reality.

Na noite de terça-feira, 01, a sister deixou a casa mais vigiada do Brasil no sexto paredão do programa contra Arthur Aguiar (32) e Linn da Quebrada (31), com o maior índice da temporada, 88,59% dos votos do público.

Durante entrevista no Bate-Papo BBB, a pernambucana ficou assutada ao descobrir o recorde de rejeição na berlinda.

A sister apostou que Naiara Azevedo (32) foi a maior rejeitada da edição: "Pela forma que ela chegou na casa, de uma forma agressiva, batendo nas coisas, querendo mandar".

Na sequência, Rafa mostrou as porcentagens dos eliminados e revelou que Larissa lidera o ranking de rejeição até então. "Eita, Meu Deus! Que venha o cancelamento. Todo mundo vai ser cancelado um dia", brincou ela.

'Talarissa' não!

Questionada sobre seus interesses amorosos no confinamento, Larissa assumiu 'queda' por um dos brothers.

A apresentadora perguntou se existiu interesse em Eliezer (31), e a ex-sister negou: "Quando eu falei com a Laís, acho que falei brincando. Tanto é que, quando a Lina veio falar comigo numa festa, eu disse: 'Não, pô, nada a ver'".

Larissa, então, revelou que ficaria com Paulo André (23). "Antes mesmo de entrar na casa eu me interessei pelo PA. Quem é que não se interessaria por ele?", brincou ela.

Durante o confinamento, Larissa se aproximou de P.A. em alguns momentos que viralizaram na web e recebeu o apelido de 'talarissa', uma junção de seu nome com a expressão 'talarica', referente a uma pessoa fura olho.

Em seguida, a blogueira afirmou que mudou a opinião ao saber sobre o affair do atleta com Jade Picon (20). "Eu falei para ela:'Jade, eu gravei um vídeo em relação ao PA, e falei que ficaria com ele aqui dentro da casa'. Inclusive o DG falou: 'Se você não pegar, eu vou pegar'".

E concluiu: "Mas eu não sou fura olho, não! Já sabia que o pessoal aqui fora shippava muito eles dois".

"Mas se você não tivesse levado a informação, teria ficado com ele?", alfinetou Rafa. "Ah, mas aí tem a questão da minha amizade com a Jade... Mas se ele não tivesse com a Jade, eu ficaria [com ele]", confessou Larissa Tomásia.