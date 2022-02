BBB 22: Larissa, da 'Casa de Vidro' manda recado para os brothers sobre a cantoria da casa: "Não é retiro espiritual"

A participante confinada na 'Casa de Vidro' deixou um recado para os brothers e reclamou da cantoria na casa

CARAS Digital Publicado em 11/02/2022, às 13h03

Nesta sexta-feira, 11, os participantes Gustavo (31) e Larissa (25) chegaram à casa de vidro do BBB 22! E com eles, as notícias do mundo exterior para os brothers e sisters confinados.

Ao chegar, a dupla contou sobre como o BBB 22 está sendo visto pelo público aqui de fora, e a principal questão dos brothers foi a questão do cancelamento.

Mas, Larissa, aproveitou para deixar a notícia de que o público não tá gostando de toda a cantoria dos brothers: "Quando alguém for eliminado, não canta não... Isso aqui é entretenimento, não retiro espiritual", contou.

Em seguida, Gustavo completou e falou que a música Deixa tudo como Tá, do cantor Thiaguinho está

"cancelada" pelo público aqui fora.

Larissa também aproveitou e deixou um recado para o casal Jade (20) e Paulo André (23), e revelou que o público está na torcida para o beijo rolar.

