BBB 22: Brothers questionam participantes da Casa de Vidro: ''Tá bom? A gente tá cancelado?''

Após descobrirem os participantes da Casa de Vidro no BBB 22, os brothers quiseram saber se estavam cancelados pelo público

CARAS Digital Publicado em 11/02/2022, às 11h58

Os participantes da Casa de Vidro 'entraram' com tudo no BBB 22 e agitaram a casa mais vigiada do Brasil!

Na manhã desta sexta-feira, 11, Douglas Silva (33) apertou o botão colocado por Boninho (60) no gramado para liberar a Casa de Vidro com Larissa Tomasia (25) e Gustavo Marsengo (31).

Os brothers correram para conhecer os novos moradores e quiseram saber se o público está gostando do reality da TV Globo e se algum participante já estaria 'cancelado' aqui fora.

"O último programa que a gente [Gustavo e Larissa] viu foi quinta", disse o advogado, referindo-se ao dia 3 de fevereiro.

"A gente tá cancelado?", perguntou Tiago Abravanel (34). "Não, tá não", respondeu Larissa, afirmando que até a semana anterior, ninguém havia sido cancelado.

"Mas eles não podem falar se a gente tá bem ou se tá mal?", perguntou Arthur Aguiar (32). Gustavo respondeu que sim, e, na sequência, o ator questionou: "O programa tá bom?". "Tá bom!", respondeu Gustavo.

"Mas não tá tão bom assim, né, gente, se mandaram mais uma galera", comentou Linn da Quebrada (31). "O que vocês acham?", respondeu Gustavo com a pergunta.

Arthur Aguiar continuou querendo saber sobre o gosto do público: "Tá mais ou menos? Não tá tipo, f*da, né?".

- Conheça os moradores da Casa de Vidro no BBB 22

Larissa permaneceu calada, enquanto o brother na casa de vidro continuava fazendo mistério com o assunto.

Vale lembrar que a Casa de Vidro ficará instalada no BBB 22 até no domingo, 13, como contou Tadeu Schmidt (47) ao explicar a dinâmica da semana. Larissa e Gustavo receberão votação popular para saber se farão parte do programa ou não.

Confira o momento dos brothers com os participantes da Casa de Vidro: