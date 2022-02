BBB 22: Jade Picon explica indicação a Arthur Aguiar e relembra liderança: ''Você não me deu nem parabéns''

Líder da semana no BBB 22, Jade Picon conversou com Arthur Aguiar após indicação para o terceiro paredão do reality

CARAS Digital Publicado em 07/02/2022, às 07h56 - Atualizado às 08h28

Após ter sido pego de surpresa por Jade Picon (20), Arthur Aguiar (32) quis saber o motivo da indicação ao paredão no BBB 22.

Depois da formação do terceiro paredão do reality, na noite de domingo, 06, o ator pediu para conversar com a líder da semana sobre a decisão de mandá-lo direto para a berlinda.

"Queria entender exatamente o que te levou a votar em mim. Você deu três motivos. Queria entender", começou falando o ator, em um dos quartos da casa.

Descubra o que rolou na conversa entre Jade Picon e Arthur Aguiar no BBB 22

"Acho que a mais marcante, que realmente me magoou, foi quando ganhei Líder. Você não me deu nem parabéns. Eu saí, todo mundo veio me abraçar", respondeu Jade Picon.

"Eu te abracei", recordou o brother. "Claro, a gente se abraçou. A primeira coisa que você falou pra mim foi tipo: 'É, agora eu vou pela casa'. Você não ficou feliz pela minha liderança, você ficou triste por eu não poder mais ganhar o Anjo pra eu te dar. Eu não quero que você me coloque em primeiro lugar, mas não precisava falar isso pra mim", disse a influencer.

"Eu não quero que você me coloque em primeiro lugar e eu não nem acho que é isso, mas tipo, não precisava falar isso pra mim, sabe? Poxa, eu sou a líder", acrescentou ela.

"Cara, mas por que que você não conversou comigo antes sobre isso? Que eu poderia ter explicado o meu lado, o quão abalado eu estava de não ter conseguido passar adiante pelo fato de eu saber que já ia para o paredão", perguntou o marido de Maíra Cardi.

"Achei que a gente poderia ter conversado antes. Eu sempre te coloquei no meu grupo de prioridade antes e eu acho que você poderia pelo menos ter conversado comigo antes, para eu me explicar", continuou ele.

Durante o papo, Jade também revelou que queria testar um paredão apenas com participantes do grupo Camarote, para entender a visão do público sobre o jogo.

"Eu queria formar um paredão só de camarote. Já estava na minha mente isso. Então você, dentre as pessoas do camarote, era a minha primeiro opção nessa semana", contou a sister, que ainda comentou: "O que eu te tirei e peço desculpas foi a oportunidade de voltar no bate e volta", disse antes de finalizar a conversa.

Arthur Aguiar enfrenta o ator Douglas Silva (33) e a cantora Naiara Azevedo (32) no terceiro paredão do BBB 22.