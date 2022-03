BBB 22: Fora da casa, Laís abre o jogo sobre relação com Jade Picon e Bárbara

Eliminada do BBB 22, Laís abre o jogo sobre a sua amizade com Jade Picon e Bárbara Heck

CARAS Digital Publicado em 31/03/2022, às 11h04

Eliminada do jogo e da casa do BBB 22 na última semana, a médica Laís Caldas (30) recentemente interagiu e conversou com os seus fãs pelas redes sociais.

Nos Stories, a ex-sister que deu o que falar dentro do reality show respondeu diversas perguntas do público, que quis saber sobre a amizade dela fora do confinamento com Jade Picon (20) e Bárbara Heck (29).

De acordo com a famosa, as três seguirão amigas. "A gente se fala quase todos os dias, sempre estamos falando, Logo logo vocês verão um encontrinho nosso. Seremos ainda mais amigas aqui fora!", garantiu ela.

Longe do consultório médico

Laís ainda disse que se afastará um pouco do seu consultório de dermatologia para morar em São Paulo e trabalhar com projetos diferentes após a passagem dela pelo BBB. "Vou ficar um tempo em São Paulo e trabalhar bastante!", contou ela.