BBB 22: No top 10, quem deverá ganhar o reality show?

No top 10 da disputa milionária, vote em que qual participante deverá ganhar o BBB 22!

CARAS Digital Publicado em 31/03/2022, às 10h10

Com mais de dois meses de competição na telinha da Globo, o BBB 22 já está chegando em breve na sua reta final.

No top 10 da disputa, restam ainda: Pedro Scooby (33), Arthur Aguiar (33), Douglas Silva (33), Linn da Quebrada (31), Jessilane (26), Natália (22), Eslovênia (25), Paulo André (23), Eliezer (31) e Gustavo (31).

- Lina e Jessilane revelam que sabem quem ganhará o BBB 22!

Com diversas torcidas organizadas e uma legião de fãs espalhados por todo o Brasil, os brothers e as sisters dividem a opinião do público que ainda não escolheu quem será o novo milionário do pedaço.

Vote na enquete!

A CARAS Digital quer ouvir a sua opinião. Vote na nossa enquete logo abaixo e escolha quem deverá ganhar o BBB 22!