BBB 22: Fãs se inspiram em música nova para relembrar momentos de Jade e Paulo André no reality

"Bom dia, amor", nova música do cantor Lipe, deixa os fãs do casal Jadré inspirados nas redes sociais

Caras Digital Publicado em 11/03/2022, às 20h45

Os fãs do casal Jade Picon (20) e Paulo André (23) não superaram o afastamento dos dois depois da eliminação da empresária no último paredão. O romance entre a influenciadora e o atleta foi lembrado nas redes após lançamento do cantor Lipe que ficou em #1 nos assuntos mais comentados do twitter brasil

Lançada nesta sexta-feira, 11, pelo cantor Lipe (23), a música "Bom dia, amor" tem deixado os fãs do casal Jade e Paulo André inspirados no Twitter. Isto porque o atleta, que é amigo de Lipe, chegou a cantar a música dentro da casa. Depois da saída da influenciadora, os fãs passaram a enxergar na música uma espécie de hino do casal.

Confira aqui a música escolhida como hino ao romance vivido por Paulo André e Jade Picon no BBB

A letra da canção fala de paixão mal resolvida, um casal que está separado, mas a saudade existe: "Hoje deu saudade de um bom dia, amor / quanto tempo a gente não se fala mais", diz os versos. Há na internet, inclusive, um vídeo de Paulo André tocando a música no piano.

O casal não se uniu logo na primeira semana do reality. A empresária tinha muito receio de como isso iria repercurtir no público externo e a princípio, adotou cautela em realação ao atleta olímpico. Depois da entrada de Larissa Tomasia (25), vinda da Casa de Vidro com informações externas, o beijo tão esperado pelos fãs que a dupla já acumulava aqui fora, finalmente aconteceu. Na época, Larissa chegou a contar aos confinados que a aparência de Paulo tinha chamado a atenção do público e até mesmo, da maior artista brasileira da atualidade, Anitta (28)

Apesar da euforia dos fãs, Jade já tinha declarado dentro do reality que não tinha pretenções em continuar o romance com Paulo fora da casa e comentou novamente que seria algo "improvável" de acontecer no programa Mais Você, na manhã seguinte a sua eliminação



Confira aqui o lyrics vídeo da música de Lipe: