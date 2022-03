Jade Picon fala sobre possibilidade de namorar Paulo André: ''Improvável''

No 'Mais Você', Jade Picon comentou sobre seu affair com Paulo André e se há possibilidade de namorarem

CARAS Digital Publicado em 09/03/2022, às 10h21

Sétima eliminada do BBB 22, Jade Picon (20) participou do Mais Você nesta quarta-feira, 09, e foi colocada na parede por Ana Maria Braga (72).

Após revelar se estaria apaixonada por Arthur Aguiar (33) e se achava que nao sairia do reality, a influenciadora comentou sobre seu relacionamento com Paulo André (23).

"Antes de qualquer coisa, ele é muito meu amigo, mas foi algo que foi acontecendo, aqui fora eu sempre costumo ter atitude, ai eu pensava 'será que ele não vai fazer nada?', foi um momento que realmente encurralou, 'vai ou não vai', tenho vergonha de beijar na frente dos outros ai chamei ele lá pra cima, a gente foi muito carinhoso desde o primeiro beijo", relembrou quando chamou o atleta para o quarto do líder.

Jade Picon pensa em namorar Paulo André?

Após comentar na casa que não engataria um romance aqui fora com o brother, Jade Picon explicou no Mais Você o motivo de não querer namorar no momento.

"Assim, não queria aumentar a expectativa das pessoas que shippam o casal, mas acho que aqui fora vai ser um pouco diferente pela vida que leva", falou sobre a distância e rotina agitada de trabalho que eles têm.

"É claro que vai rolar nossos encontros, mas acho improvável rolar um namoro, porque acabei de terminar um namoro longo, to curtindo minha vida", declarou Jade Picon que namorou João Guilherme (20) por três anos após terminarem no últim ano.